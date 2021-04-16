Мэр Бердска доложил, как изменятся 3 главные улицы города из-за нового генплана
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Мэр Бердска доложил, как изменятся 3 главные улицы города из-за нового генплана

5:22:004/16/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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В настоящее время на одной из улиц завершена реконструкция канализационного коллектора. Проектная документация по улучшению магистралей уже разрабатывается.

Состояние тротуаров и автодороги на ул. Первомайской Бердска

Рассказал о перспективах развития улиц Первомайской, Лелюха и Горького мэр Бердска Евгений Шестернин  на 46 сессии совета депутатов.

Как заявил Евгений Анатольевич, генеральным планом предусмотрено развитие улиц Первомайской и Горького, как магистралей общегородского значения регулируемого движения.

- По улице Первомайской завершена реконструкция канализационного коллектора от ул. Ленина до Вокзальной. Развитие ул. Лелюха генеральным планом Бердска не предусмотрено. В настоящее время разрабатывается проектная документация по реконструкции перекрестка Вокзальной и улицы Горького. Оно связано со строительством железнодорожного вокзала,- отметил глава администрации вчера, 15 апреля.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", плачевная ситуация с дорогами наблюдается на ул. Первомайская. Как говорят бердчане, весной вместе со снегом сошел асфальт и на дорогах появилось еще больше ям и неровностей.

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