Мэр Бердска доложил, как изменятся 3 главные улицы города из-за нового генплана

Рассказал о перспективах развития улиц Первомайской, Лелюха и Горького мэр Бердска Евгений Шестернин на 46 сессии совета депутатов.
Как заявил Евгений Анатольевич, генеральным планом предусмотрено развитие улиц Первомайской и Горького, как магистралей общегородского значения регулируемого движения.
- По улице Первомайской завершена реконструкция канализационного коллектора от ул. Ленина до Вокзальной. Развитие ул. Лелюха генеральным планом Бердска не предусмотрено. В настоящее время разрабатывается проектная документация по реконструкции перекрестка Вокзальной и улицы Горького. Оно связано со строительством железнодорожного вокзала,- отметил глава администрации вчера, 15 апреля.
Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", плачевная ситуация с дорогами наблюдается на ул. Первомайская. Как говорят бердчане, весной вместе со снегом сошел асфальт и на дорогах появилось еще больше ям и неровностей.
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