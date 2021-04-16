Молочную кухню для малышей требуют мамы Бердска: Медики ЦГБ отправляют родителей в Академгородок за творожком и кефиром
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Молочную кухню для малышей требуют мамы Бердска: Медики ЦГБ отправляют родителей в Академгородок за творожком и кефиром

1:58:074/16/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Срок хранения творога — трое суток, кефира — 5, но выдают на кухне строго одну порцию каждый день. Каждый день ездить на ул. Демакова за кефиром невозможно. Вот и отказываются мамы.

Многие дети в России получают выплаты от государства
Нет молочной детской кухни в Бердске

В детской молочной кухне маленьким детям выдают так называемый прикорм: кефир, творог, молоко. Направление выписывает врач. Кефир и творог делают из качественного молока по специальной технологии, чтобы ребенок рос здоровым и крепким.

В Бердске нет молочной кухни. Сегодня, 16 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бабушка полуторогодовалого малыша и рассказала о городской проблеме. - Нам выписали направление на детскую кухню. Нужно получать кефир, творог и сухую молочную смесь. Смесь нам выдают в больнице в Бердске, а за кефиром и творогом нужно ехать в Академгородок, да ещё далеко, аж на Демакова, 2. Зять у нас ездит, пока у него получается забрать. Так бы даже не знаю, я работаю, дочка с ребенком так далеко не добралась. Многие мамочки отказываются от прикорма, но если врач назначает, значит это важно для ребёнка. Это же качественная и необходимая еда для детей. Получается, дети в Новосибирске едят, а наши и так обойдутся, - говорит Галина Васильевна.

Мамы детей, которым врач выписывает направление на детскую кухню, недоумевают — как в таком большом городе нет молочной кухни? Срок хранения творога — трое суток, кефира — 5, но выдают на кухне строго одну порцию каждый день. Каждый день ехать из Бердска на Демакова за кефиром невозможно. Вот и отказываются мамы. Сами отказались — нет проблемы.
Сегодня мы связались с молочной кухней, расположенной в Академгородке на Демакова, 2.

- По рецептам мы выдаем продукцию нашу каждый день тем, кто находится на дополнительном питании. А нашу продукцию можно купить и за деньги — творожки, йогурты. Из Бердска приезжают родители, немного, но есть. Почему у вас в городе кухни нет, не знаем, это вопрос к вашему руководству, - ответили работники молочной кухни.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня попросил вице-мэра по социальным вопросам Жанну Шурову прокомментировать проблему.

- Над вопросом работаем, подключили нашу ЦГБ, более точную информацию дам на следующей неделе,- ответила Жанна Сергеевна.

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