Течением снесло 2 теплохода от берегов в Тюмени. Смотрите видео
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16.04
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Течением снесло 2 теплохода от берегов в Тюмени. Смотрите видео

2:10:434/16/2021Фото: https://www.flickr.com/
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Одно судно врезалось в опору моста.

В результате происшествия никто не пострадал

15 апреля в Тюмени в районе набережной от причала оторвались два теплохода, которые унесло течением. Гуляющие жители сняли видео и выложили в социальные сети.

У судов оторвались тросы, одно из них врезалось в опору моста. По информации областного управления МЧС, теплоходы уносило вниз по течению, поэтому своим ходом вернуться на место они не могли.

На место прибыл тягач, который в течении нескольких часов смог отбуксировать суда. В результате происшествия никто не пострадал.

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