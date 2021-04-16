Снег и заморозки возвращаются в Бердск и Новосибирск: Прогноз погоды на ближайшие выходные

Холодный фронт придет в Новосибирскую обалсть в субботу, 17 апреля. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный: ночью до 6-11 м/с, порывы до 16, а днем 4-9 метров в секунду.
- Похолодание будет. Температура ночью минус 1-3. Днем плюс 6-8. 18 апреля будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный: ночью 3-8, днем 5-10 метров в секунду, – рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре. В воскресенье ночью будет до минус 2-4 градусов. Днем ожидается плюс 7-9 градусов.
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