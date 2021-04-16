Андрей Травников: Приоритет газификации региона – подача газа на развивающиеся, привлекательные для инвесторов территории

Андрей Травников подчеркнул, что теперь жители этого района города Черепаново получили максимально энергоэффективную котельную, потребители довольны результатами её работы. «Мы преследуем две основные цели, реализуя такие комплексные соглашения: дать жителям новый качественный уровень услуг и уйти от убытков, от субсидирования из бюджета этих непроизводительных расходов. Больше в Черепаново мы выпадающие из областного бюджета доходы финансировать не будем. Остались работы по благоустройству – безоговорочно, весной здесь порядок должен быть наведён. В следующий отопительный сезон мы должны войти идеально, безо всяких оговорок и возможных сбоев», – подчеркнул Губернатор.
Глава региона подтвердил, что программа энергоэффективных мероприятий на территории Новосибирской области будет продолжена. «Интерес к ней проявили практически все муниципальные районы, происходит определённое соревнование. Следующий проект, который будет реализован в сфере модернизации теплосетей и котельных – это р.п. Мошково».
Также в ходе рабочей поездки Губернатор обозначил приоритеты при реализации программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы. В рамках реализации этой программы от ГРС Черепаново запланировано проектирование и строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Черепаново к с. Шурыгино Черепановского района, с. Шипуново, р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области», протяжённостью 103 км. Срок завершения строительно-монтажных работ – 2025 год.
«Приоритета три. Первый – исполнить обязательства перед жителями, вложившими свои деньги в разработку проектно-сметной документации для подключения их домов к ГРС своих населённых пунктов. Эту задачу мы выполнили, долгов перед людьми у нас не осталось. Второй приоритет – дать газ в дома в тех населённых пунктах, куда он уже пришёл. В Безменово точно так же, как и в Черепаново, котельную надо переводить на газ – для этого есть все условия. Третий приоритет – подача газа на новые территории, где есть перспектива развития, инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе. Программой предусмотрена газификация Сузунского и части Черепановского районов. Начинайте просчитывать сети в населённых пунктах по количеству потребителей. К 2025 году нам предстоит это реализовать и подать газ в Сузун и другие сёла. Никаких задержек быть не должно».
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области