Студента журфака НГУ с фиолетовыми волосами и длинными ногтями избили в Бердске. Подробности инцидента
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Студента журфака НГУ с фиолетовыми волосами и длинными ногтями избили в Бердске. Подробности инцидента

3:16:274/16/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей
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Владислав Гаврилин не успел выйти из подъезда, как два неизвестных парня начали предъявлять к молодому человеку претензии. Пострадавший пытался обороняться перцовым баллончиком, но растерялся и брызнул жидкость на себя. Что же произошло дальше?

Парень вышел из магазина за хлебом и оказался избит

Двое неизвестных напали на студента факультета журналистики НГУ Владислава Гаврилина в Бердске вчера, 15 апреля.

Как рассказал в социальных сетях пострадавший, инцидент произошел, когда молодой человек отправился в магазин за лавашем.

- На крыльце подъезда меня приняли два неизвестных,- отметил Владислав.

Студент попытался обороняться и даже достал перцовый баллончик, но так растерялся, что умудрился им попасть на себя. После избиения хулиганы убежали.

Парня ударили несколько раз по лицу, сломали ноготь, повредили ухо и вырвали пирсинг. У Владислава виднеются ссадины и гематомы на лице.

Владислав Гаврилин предполагает, что драка произошла из-за его внешнего вида. У студента журфака фиолетовые волосы и длинные ногти.

Как стало известно, пострадавший намеревается писать заявление в полицию и снимать побои.

- Искренне желаю всего худшего подобным индивидам. Из дома я теперь не выйду, наверное,- указал в социальной сети Владислав Гаврилин.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

О своей беде парень поделился со своими подписчиками

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