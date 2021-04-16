Студента журфака НГУ с фиолетовыми волосами и длинными ногтями избили в Бердске. Подробности инцидента

Двое неизвестных напали на студента факультета журналистики НГУ Владислава Гаврилина в Бердске вчера, 15 апреля.
Как рассказал в социальных сетях пострадавший, инцидент произошел, когда молодой человек отправился в магазин за лавашем.
- На крыльце подъезда меня приняли два неизвестных,- отметил Владислав.
Студент попытался обороняться и даже достал перцовый баллончик, но так растерялся, что умудрился им попасть на себя. После избиения хулиганы убежали.
Парня ударили несколько раз по лицу, сломали ноготь, повредили ухо и вырвали пирсинг. У Владислава виднеются ссадины и гематомы на лице.
Владислав Гаврилин предполагает, что драка произошла из-за его внешнего вида. У студента журфака фиолетовые волосы и длинные ногти.
Как стало известно, пострадавший намеревается писать заявление в полицию и снимать побои.
- Искренне желаю всего худшего подобным индивидам. Из дома я теперь не выйду, наверное,- указал в социальной сети Владислав Гаврилин.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.
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