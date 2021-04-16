Когда в Москве отключат горячую воду. Точная дата
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16.04
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Когда в Москве отключат горячую воду. Точная дата

3:21:474/16/2021Фото: live.staticflickr.com/
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Профилактические работы планируется завершить к 1 сентября.

Утвержден график отключения воды в Москве

Горячую воду отключат в Москве с 11 мая, сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

Он уточнил, что максимальный срок отключения воды сокращен до 10 дней. Бирюков также отметил, что плановые отключения горячей воды помогают своевременно выявлять неисправные участки тепловых сетей и принимать меры по устранению проблемы.

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москваотключение воды
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