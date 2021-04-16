Когда в Москве отключат горячую воду. Точная дата

Горячую воду отключат в Москве с 11 мая, сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.
Он уточнил, что максимальный срок отключения воды сокращен до 10 дней. Бирюков также отметил, что плановые отключения горячей воды помогают своевременно выявлять неисправные участки тепловых сетей и принимать меры по устранению проблемы.
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