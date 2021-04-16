СК завел уголовное дело в Оби из-за утонувшего в реке Власиха 6-летнего мальчика

Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6-летний мальчик пропал в городе Обь 15 апреля.
- В ходе доследственной проверки было установлено, что мальчик 15 апреля текущего года в компании сверстников гулял на улице в городе Обь. Около 18 часов дети стали расходится, ребенок пошел за мячом, который находился у реки. После этого времени мальчика не видели, - сообщает СК 16 апреля.
Уже точно известно, что мальчик зашел в водоем и утонул. Водолазы прочесывают десятки километров реки, местность вдоль реки обследуют правоохарнители.
-Поисковые мероприятия продолжаются, - сообщают следователи.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.