СК завел уголовное дело в Оби из-за утонувшего в реке Власиха 6-летнего мальчика
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

СК завел уголовное дело в Оби из-за утонувшего в реке Власиха 6-летнего мальчика

3:13:574/16/2021Фото: pixabay
0

Водолазы и волонтеры все еще ищут тело ребенка.

вода река утонул
Спасатели ищут мальчика

Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6-летний мальчик пропал в городе Обь 15 апреля.

- В ходе доследственной проверки было установлено, что мальчик 15 апреля текущего года в компании сверстников гулял на улице в городе Обь. Около 18 часов дети стали расходится, ребенок пошел за мячом, который находился у реки. После этого времени мальчика не видели, - сообщает СК 16 апреля.

Уже точно известно, что мальчик зашел в водоем и утонул. Водолазы прочесывают десятки километров реки, местность вдоль реки обследуют правоохарнители.

-Поисковые мероприятия продолжаются, - сообщают следователи.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
уголовное деломальчик утонул
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Траур в Свердловской области: В частном доме сгорели 5 малышей
    3:00:36 4/16/2021
    Траур в Свердловской области: В частном доме сгорели 5 малышей
    Сводка по коронавирусу в Новосибирской области за сутки на 16 апреля
    2:56:38 4/16/2021
    Сводка по коронавирусу в Новосибирской области за сутки на 16 апреля
    Андрей Травников: Приоритет газификации региона – подача газа на развивающиеся, привлекательные для инвесторов территории
    2:51:10 4/16/2021
    Андрей Травников: Приоритет газификации региона – подача газа на развивающиеся, привлекательные для инвесторов территории
    Из-за закрытых Турции и Танзании Аэрофлот в 2 раза увеличит перелеты из России в Египет
    2:47:47 4/16/2021
    Из-за закрытых Турции и Танзании Аэрофлот в 2 раза увеличит перелеты из России в Египет
    Вылеты в Великобританию запрещены до 1 июня 2021
    2:21:17 4/16/2021
    Вылеты в Великобританию запрещены до 1 июня 2021
    Звездопад Лириды 2021: магические даты для загадывания желания
    2:20:17 4/16/2021
    Звездопад Лириды 2021: магические даты для загадывания желания
    Течением снесло 2 теплохода от берегов в Тюмени. Смотрите видео
    2:10:43 4/16/2021
    Течением снесло 2 теплохода от берегов в Тюмени. Смотрите видео
    БердскМолочную кухню для малышей требуют мамы Бердска: Медики ЦГБ отправляют родителей в Академгородок за творожком и кефиром
    1:58:07 4/16/2021
    Молочную кухню для малышей требуют мамы Бердска: Медики ЦГБ отправляют родителей в Академгородок за творожком и кефиром
    БердскКоронавирус в Бердске: Точные данные о зараженных на 16 апреля
    1:25:14 4/16/2021
    Коронавирус в Бердске: Точные данные о зараженных на 16 апреля
    БердскОсобый график работы на майские праздники-2021 показала Почта России в Бердске
    1:16:12 4/16/2021
    Особый график работы на майские праздники-2021 показала Почта России в Бердске