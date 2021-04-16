Помощники Навального опубликовали новое расследование о даче Путина на Валдае с "лифтом для еды"
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Помощники Навального опубликовали новое расследование о даче Путина на Валдае с "лифтом для еды"

4:16:084/16/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Якобы на территории резиденции есть церковь, бани, беседки, ресторан, детская площадка, площадка для гольфа и мини-казино.

Дача президента на Валдае

Коллеги Алексея Навального опубликовали расследование об одной из четырех официальных резиденций президента России Владимира Путина в Новгородской области. Она находится между озерами Ужин и Валдайское, площадь участка составляет 250 гектаров.

Сотрудники ФБК (признано иностранным агентов в России - прим. ред.) Мария Певчих и Георгий Албуров называют ее самой загадочной из тех, что принадлежат главе государства.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией уже рассказывал о «дворце Путина» под Геленджиком. Принадлежность его Путину всячески отрицается. Владельцем дворца себя признал бизнесмен Аркадий Ротенберг. Российские власти в свою очередь называют ФБК иностранным агентом.

Там находится СПА-комплекс, арендуемый управделами президента: он включает в себя кабинеты косметолога и стоматолога, кабинет для грязелечения, несколько бассейнов, в том числе с соленой водой, и ванн. В здании также есть «массажный блок», в котором установлено массажное кресло за полмиллиона рублей и подиум для тайского массажа.

В подвальном этаже здания, согласно плану, находятся технические помещения и комнаты персонала. В том числе оттуда на верхний этаж идет «лифт для еды».

Якобы на территории резиденции есть церковь, бани, беседки, ресторан, детская площадка, площадка для гольфа и мини-казино.

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навальныйрасследование ФБКДворец Путина
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