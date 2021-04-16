35 тысяч семей получат денежную помощь перед Курбан-байрам

Правительство Бангладеш планирует предоставить каждой семье 2,5 тыс. така до праздника Курбан через мобильные банковские услуги. Правительство намерено предоставить еще один раунд денежной помощи почти 35 тысячам бедных семей, столкнувшимся с потерей дохода и трудностями в условиях продолжающейся изоляции по всей стране.
По словам представителей министерства финансов, каждая семья получит единовременную денежную поддержку в размере 2500 така перед праздником Курбан-байрам через мобильные финансовые услуги. Финансовый отдел 8 апреля направил предложение премьер-министру Шейх Хасине на утверждение. «После утверждения мы начнем выплачивать деньги», - сказал высокопоставленный чиновник подразделения на анонимности.
Чиновник также сказал, что 900 крор така были выделены для оказания финансовой помощи 34,97 млн семей, которые получили 2500 така в виде денежной поддержки в рамках пакета стимулов в размере 1258 крор в прошлом году во время общенационального закрытия, введенного после первой волны Covid. .
В то время правительство при участии официальных лиц на местах подготовило список из 50 тысяч семей, нуждающихся в финансовой поддержке. Целевыми бенефициарами были рикши, поденщики, строительные рабочие, фермеры, работники магазинов, люди, работающие на малых предприятиях, и транспортные рабочие.
Премьер-министр открыл выплату средств 14 мая прошлого года. Но раздача денег была остановлена на полпути после заявлений об обнаруженных в списке бенефициаров аномалиях с именами платежеспособных людей.
Позже Финансовый отдел перепроверил все имена, используя многоуровневую проверку и базы данных, и исключил из списка 14,32 миллиона имен. Он завершил список с 34,97,353 именами в качестве бенефициаров.
В беседе с этой газетой представитель финансового отдела сказал, что выделение 900 крор така было выделено из государственного чрезвычайного фонда в размере 10 000 крор на борьбу с пандемией.
Бедным и маргинализованным людям приходится нелегко, так как вся страна была заблокирована на неделю, начиная с утра среды, вынуждая их оставаться дома.
Строгие ограничения направлены на сдерживание быстрого роста вирусных инфекций и смертей.
Вчера страна достигла мрачного рубежа - 10000 смертей от Covid-19, при этом вирус унес жизни 94 человек за 24 часа до 8:00.
Правительство может продлить действующие ограничения, что серьезно скажется на жизни и средствах к существованию бедных и маргинализированных слоев населения.
На предбюджетной встрече с министром финансов АХМ Мустафой Камалем 11 апреля экономисты внесли различные предложения, в том числе отправку денег с помощью цифровых методов оплаты крайне бедным, которые столкнутся с финансовыми трудностями во время изоляции.
В своем обращении к нации накануне Пахелы Байшах премьер-министр подчеркнула, что ее правительство всегда с народом, и сказала, что она дала указание соответствующим властям оказать необходимую помощь бедным и малообеспеченным слоям населения.
ДРУГАЯ ПОМОЩЬ
Помимо денежной помощи бедным, правительство предоставит финансовую помощь фермерам, которые потеряли урожай Боро из-за северного ветра и волны тепла, охватившей страну в первую неделю этого месяца.
Пострадало около 30 000 гектаров посевов боро как на равнинах, так и на дачах в нескольких районах, что разрушило надежды на получение небывалого урожая.
Чтобы избавить фермеров от экономических бедствий, правительство предоставит им единовременную денежную поддержку в размере 5000 така каждому. На прошлой неделе финансовый отдел направил предложение в канцелярию премьер-министра, в первую очередь о выделении 100 крор така для примерно одного миллиона пострадавших фермеров, по словам представителя министерства финансов.
Министерство сельского хозяйства попросили подготовить список фермеров с указанием их номеров телефонов. По словам чиновника, после подготовки финансовый отдел начнет отправлять деньги на мобильные банковские счета фермеров.
Кроме того, министерство финансов выделило дополнительно 800 крор така на программы помощи после испытаний, общей помощи (GR), кормления уязвимых групп (VGF) и развития уязвимых групп (VGD).
Первоначально на эти схемы было выделено 1,216 крор така. Основная цель вливания дополнительных средств - дать временное облегчение сельским жителям, столкнувшимся с трудностями из-за изоляции.
Программа Test Relief создает возможности трудоустройства для сельской бедноты за счет реализации небольших реабилитационных проектов и обеспечивает их продуктами питания в обмен на работу. Продовольственное зерно также распределяется среди крайне бедных людей в рамках программы VGF.
Финансовый отдел обратился в министерство по борьбе со стихийными бедствиями и министерству помощи с просьбой использовать свой фонд в размере 20 кроров така для оказания продовольственной помощи бедным во время изоляции.
Министерство по чрезвычайным ситуациям передаст деньги районным администрациям, которые подготовят пакеты с продуктами питания, содержащими рис, чечевицу и масло, и раздадут их бедным и обездоленным людям.
Если текущая изоляция будет продлена и дальше, около 75 000 тонн риса будут проданы по субсидированным ценам во всех 11 городах страны через распродажи на открытом рынке. По словам представителя министерства финансов, рис будет продаваться по 10 така за килограмм.
«Этот шаг немного смягчит положение городской бедноты», - заметил чиновник.
Кроме того, государственная торговая корпорация Бангладеш будет продавать товары первой необходимости по субсидированным ценам. Министерство финансов выделит министерству торговли 100 крор така в качестве субсидии на эти цели.
Источник: thedailystar.net