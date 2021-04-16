Молитвы на 25 апреля на большой праздник Вход Господень в Иерусалим

25 апреля 2021 года православная церковь отмечает праздник под названием Вход Господень в Иерусалим. В народе простыми словами праздник называют Вербное воскресенье.
Главной задачей каждого верующего является посещение праздничного богослужения и общая молитва. Но если вы не можете в силе каких-либо причин прийти в храм, то можете почитать молитвы, читаемые в этот день.
В этот день нужно осознать свои грехи и покаяться в них. Это нужно для того, чтобы вы осознали жертву Иисуса Христа и сделали так, чтобы она не была напрасной.
ТРОПАРЬ И КОНДАК ВХОДУ ГОСПОДНЮ В ИЕРУСАЛИМ
Тропарь, глас 1
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.
Кондак, глас 1
На престол на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.
МОЛИТВА ВХОДУ ГОСПОДНЮ В ИЕРУСАЛИМ
Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим! И якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани. И якоже онии народи и дети “осанна” Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.
АКАФИСТ НА ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Кондак 1
Избранный Царю Горняго Сиона, Кроткий, спасаяй и Праведный Избавителю наш, Тебе, в вышних на Херувимех носимаго и певаемаго от Серафим, зрим ныне на жребя возшедшаго и в Иерусалим к вольней страсти грядущаго. Сего ради поклоняемся неизреченному снисхождению Твоему, и с ваиами и ветвьми умиленно сретаем Тя, да и с дети еврейскими воззовем Тебе: Благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних!
Икос 1
Архангелов и Ангелов лики со страхом и с трепетом взираху с небесных высот на Твое, Христе Спасе, во Иерусалим к вольной страсти вхождение и со Апостолы незримо сопровождаху Тя Царя Своего и с дети еврейскими “осанна в вышних” Тебе приношаху и воспеваху песнопения сицевыя:
Благословен еси, Господи Боже наш, яко посетил и сотворил еси избавление людем Своим.
Благословен еси, Владыко Христе, яко пришел и даровал еси Крестом спасение чадом Своим.
Благословен еси, грядый Адама из глубины ада воззвати.
Благословен еси, пришедый Еве от древния печали свободу даровати.
Благословен еси, благовествуяй мир на Израиля и спасение языков.
Благословен еси, возвещаяй Завет Нов в кроплении крови Своея.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 2
Видев Тя, Иисусе, Марфа и Мария паки в Вифанию пришедша прежде шести дней бытия Пасхи, сотворша Тебе вечерю ту, и бе Лазарь един от возлежащих, Марфа с усердием служаше Тебе, Подателю всяческих, Мария же благую часть избра, благодарна сущи о воскрешении брата своего, и приемши литру мира нарда чиста многоценна, помаза пречистыя нози Твои и отре власы своими, с любовию от избытка сердца, вопиюще Тебе: Аллилуиа.
Икос 2
Разума неуразуменна вольнаго Твоего на страдания пришествия не разумев Иуда, иже хотяше уже предати Тя, смутися, зряще Мариино миром помазание ногу Твоею, Господи, и рече: “Чесо ради гибель сия бысть? Можаше бо сие миро продати на трех стех пенязь и датися нищим. Сие же рече не яко о нищих печашеся, но яко тать бе”. Ты же, Господи, ведый, яко надлежит Ти скоро смерть претерпети, оправдал еси святую жену сию, глаголюще: “Не дейте ея, да в день погребения Моего соблюдет е”. Сего ради почитающе вольное ко страсти пришествие Твое, вопием Тебе сице:
Благословен еси, Господи, Мариею на вечери на погребение приуготованный.
Благословен еси, Иисусе, Иудою в душе еще в Вифании на смерть уже осужденный.
Благословен еси, в Вифанию пришедый, в дом мира, да любовь и миром помазание от Марии приемлеши.
Благословен еси, во Иерусалим Грядый на вольную страсть, да паки любовь от святых жен мироносиц всему миру возвестиши.
Благословен еси, Лазаря из мертвых воздвигнувый, да будет с крепостию пришествие Твое.
Благословен еси, Себе Самого от гроба возставити Грядый, да будет со властию вхождение Твое. Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 3
Имеяй власть воистинну Божественную, Владыко Христе, Ты во утрий день изшед из Вифании зело заутра и приближася в Виффагию, послал еси двоицу от ученик Твоих, глаголюще има: «Идита в весь, яже прямо вама: и абие обрящета осля привязано, и жребя с ним, на неже никтоже николиже вседе от человек, и отрешивша я, приведите Ми. И сице кто речет вам, что творити, рцыте, яко Господь требует я». Тииже сия слышаши, зело дивляхуся, возопили Богу: Аллилуиа.
Икос 3
Имеяй власть воистину Божественную, Владыко Христе, Ты во утрий день изшед из Вифании зело заутра и приближася в Виффагию, послал еси двоицу от ученик Твоих, глаголюще: “Идита в прямную весь, в нюже входяща, обрящета осля привязано и жребя, на неже никтоже николиже вседе от человек, и отрешивша я, приведита Ми. И сице кто речет вам, что творита, рцыта, яко Господь требует я”. Изшедша же ученика, приведоста осля и жребя, и возложиша на не ризы своя. Ты же, Бог Сый, на Херувимех носимый, яко человек на жребя младо возсел еси нас ради, да яко Царь кроток, в мир сотвориши вхождение Твое во градотца Твоего Давида. Сего ради сретаем Тя сицевыми похвалы:
Благословен еси, в Вышних со Отцем на Престоле седяй, на жребяти осли сести изволивый.
Благословен еси, на небесех от Горних Сил поклоняемый, от детей на земли поклонение приявый.
Благословен еси, крепостию царствуяй веки, со славою во Иерусалим Грядый.
Благословен еси, на смиренныя призираяй, с кротостию во своя пришедый.
Благословен еси, на жребяте безсловесном возседый, древнее безсловесие разрешити хотяй.
Благословен еси, странное обнищание долу приемый, на небеси горе Отцу и Духу соседяй.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 4
Буря недоумения смущает ми ум, како достойно воспою велие снисхождения Твоего таинство, Господи, яко имея престол — небо, Ты на жребя худо возшел еси человека взыскуя, хотя разрешити его древняго безсловесия, да сбудется реченное Захариею пророком глаголющим: “Радуйся зело, дщи Сионя, проповедуй дщи Иерусалимля. Се Царь Твой грядет к Тебе Праведен и Спасаяй, Той Кроток всед на подъяремника и жребца юна”. Сего ради прославляем с миром на жребяте шествие Твое во Иерусалим, из глубины души вопиюще Тебе: Аллилуиа.
Икос 4
Слышавше народ мног пришедый на праздник, яко грядеши Господи во Иерусалим, собрашася вкупе во множестве и постилаху ризы своя по пути, друзии же резаху ветви от древ и постилаху по пути, и предходящии и вслед грядущий вопияху Тебе, глаголюще: Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядый во имя Господне! Благословенно Грядущее Царство во имя Господа отца нашего Давида! Осанна в вышних! Сего ради и мы в предпразднственный день сей, носяще воскресения знамения ветви древес, Тебе, яко Победителю смерти вопием:
Благословен еси, Царю Израилев, Царство не от мира сего взыскати пришедый.
Благословен еси, Сыне Давидов, трости сокрушенныя преломити не восхотевый.
Благословен еси, Пастырю Добрый, заблудшее овча обрести грядый.
Благословен еси, Агнче Незлобивый, Себе Самого в жертву принести хотяй.
Благословен, еси Владыко твари, от твари Твоея с любовию сретаемый и с ветвьми ублажаемый. Благословен еси, Царю Славы, со славою царскою от учеников провождаемый и от детей прославляемый.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 5
Богосветлою красотою и крепостию облечен быв от века, Господи, грядеши со славою в Сион, восход на Елеонскую гору совершая, да исполнится Наума пророка предречение: “Се на горах ноги Благовествующаго и Возвещающаго мир. Празднуй Иудо праздники твоя, воздаждь обеты твоя”. И паки исполнися Давида праотца Твоего другое предречение: “Видена быта шествия Твоя, Боже, шествия Бога моего, иже во святем”. Егда же приблизился еси уже к нисхождению с горы Елеонския, все множество учеников начаша радующеся хвалити Бога гласом велиим, сугубо прославляюще Тя о всех чудесех, яже видеша от Тебе, глаголюще: Благословен Грядый Царь во имя Господне! Мир на земли и слава в вышних! Сего ради и мы днесь Новый Израиль, яже от язык Церковь, радующеся возопием Тебе с ними: Аллилуиа.
Икос 5
Видевше фарисеи от народа сущии, яко ликования народныя зело умножаются, Тебе, Господи, с горы нисходящу, и яко гласи учеников Твоих зело велии суть, вознегодоваша и реша Тебе: Учителю, запрети учеником Твоим. Ты же, Господи, возгласил еси им: “аще сии умолкнут, камни возопиют, якоже предрече Аввакум пророк, глаголя: “камение из стен возопиют, древо же отвещати будут им”. Сего ради и мы, аще душами и сердцы хладни есмы, якоже камение, обаче по слову Твоему не умолчим хвалы Тебе возсылати сицевыя:
Благословен еси, Господи Боже наш, яко пришел еси во Иерусалим грешныя спасти.
Благословен еси, Христе Спасе наш, яко возвестил еси верным Твоим, яко близь к нам еси.
Благословен еси, Сыне Отечь, яко грядеши Кровию Креста Твоего небесная и земная примирити. Благословен еси, Сыне Человечь, яко идеши велию любовь Отца Небеснаго всему миру возвестити.
Благословен еси, Царю Царствующих, яко Царство Твое — Царство всех веков.
Благословен еси, Владыко владеющих, яко Владычество Твое — во всяком роде и роде.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 6
Проповедницы Божественныя силы Твоея, Господи, быша сущии с Тобою в Вифании иудеи, зане тии свидетельствоваху в Иерусалиме, яко Лазаря от гроба воздвигл еси. Сего ради и сретя Тя народ, яко слышаща Тя сие сотворша знамение. И глаголаху друг ко другу: чесо ждем и не исходим на сретение Сыну Давидову с ваиами от финик, да исполнится Писание: “взыду на финик. удержу ветви его”, зане Той есть финик правды, о Немже рече Давид: “Праведник, яко финикс процветет”. Сего ради с ветвьми воспеваху первое Тебе народи: Осанна, обаче послежде с дреколми изыдоша на Тя, яко на разбойника, не ведуще пети: Аллилуиа.
Икос 6
Возсия во всей славе своей и красоте Святый град Божий Сион, “град Великаго Царя”, егда приблизился еси к нему, Господи, и увидел еси с высоти горы Елионския вся здания церковная и иная строения градская зело красныя. Тогда, видя святый град. Господи, восплакался еси о нем, яко отец чадолюбивый, и с плачем рекл еси: “аще бы разумел еси ты хотя в сей день твой, еже к миру твоему, обаче сие скрыся от очию твоею”. И абие предрекл еси, яко приидут дние, егда обложат святый град врази и разбиют его, и чада его, и не оставят камень на камни в нем, понеже не разумел времени посещения Твоего. Мы же ведуще Тя, яко Добраго Пастыря, скорбящаго об заблудших овцах Своих, вопием Ти:
Благословен еси, Пастырю овцам Великий, овча погибшее взыскати пришедый.
Благословен еси, Архиерею грядущих благ, немощем нашим спострадати восхотевый.
Благословен еси, Новаго Завета Ходатаю, возжелавый падшия люди от вечныя смерти спасти.
Благословен еси, Судие Праведнейший, яко праведен еси, и прави суди о граде Твоем.
Благословен еси, Спасе Всемилостивейший, яко милостив бывал еси и милости Твоея исполнь вся земля.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 7
Хотяй избавити род человечь от работы вражия, Иисусе, пришел еси во Иерусалим, да исполнится Писание: “явится Бог богов в Сионе”. Тебе тамо, потрясеся весь град; единии бо изыдоша на сретение Тебе, восклицающе велегласно: “Осанна Сыну Давидову”, друзии же, удивляющеся вопрошаху: “Кто есть Сей”. О, безумнии старцы, лжеимений учителие! Вся стогна града проповедуют чудеса Твоя. Вся Иудея исполненна благодеяньми Твоими, сии же вопрошают: Кто есть? Лазарь едва воскресе, и не ведят, кто исхити его от смерти. От двора Иаирова едва исшел еси, и не ведят, кто есть ожививый дщерь его? Видят, обаче не хотят воспети Тебе, яко Богу: Аллилуиа.
Икос 7
Дивное показал еси смотрение Твое, Иисусе, егда со славою восшел еси во Иерусалим и абие, яко Архиерей, посетил еси святый храм соглядати его. В дом Отца Твоего пришел еси со властию, и исполнися святаго Аввакума пророка предречение: “Господь во Святом храме Своем: да молчит вся земля пред Лицем Его”. И абие изгнал еси вон вся сущии тамо продающия и купующия, глаголя: “Храм Мой — храм молитвы наречется, вы же сотвористе его вертеп разбойником”. И тако исполнися другое Писание: “Ревность дома Твоего снеде Мя”. Мы же, убоявшеся таковаго праведнаго гнева Твоего, Господи, единое просим от Тебе, еже жити в дому Твоем во вся дни живота нашего, зрети красоту Твою и посещати храм святый Твой, да прославим Тебе сице:
Благословен еси, не в рукотворенных храмах живый на небеси, в храм земный со славою возшедый.
Благословен еси, селение славы Своея возлюбивый на земли, дом молитвы от житейских попечений оградивый.
Благословен еси, Господи сил, яко возлюбленна селения Твоя, паче селений грешничих.
Благословен еси, Царю славы, яко лучше день един во дворех Твоих, паче тысящ, во градех нечестивых.
Благословен еси, велий в Сионе, яко страшно и свято имя Твое.
Благословен еси, живый во Иерусалиме, яко свят храм Твой, дивен в правде Твоей.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 8
Странное и преславное чудо сотворил еси, Христе, егда “внезапу пришел еси в Церковь Свою и тамо приступивших к Тебе хромых и слепых исцелил еси”, яко Светлодавец, и Милостивый Врач, яко “правда пред Тобою предыдет”, якоже рече Давид, и тако всем источил еси в великий и предпразднственный день сей радость, истину, свет и живот, якоже предрече Софония пророк, глаголя: “Радуйся дщи Сионова зело, отьят Господь неправды твоя, воцарится Господь посреде тебе и не узриши зла ктому Господь Бог Твой в тебе и обновит тя в любви Своей Тебе ради, глаголет Господь, спасу утесненную, и отриновенную прииму”. Сего ради и мы, веселящеся в день праздника посещения Твоего, воспоем Тебе: Аллилуиа.
Икос 8
Весь был еси любовь, Сладчайший Иисусе, сего ради хвалу Тебе приносит возлюбленный Израиль изо уст ссущих и незлобивых младенец: егда старцы и учителие их богохульствуют вопрощающе, кто есть Сей, младенцы богословствуют, вопиюще Тебе: “Осанна Сыну Давидову”, и с ваии и с ветвми сретают во храме пришествие Твое, предвозвещающе скорое Твое из мертвых воскресение. Сподоби же и нам одержимым гордостию обратитися, яко незлобивии дети, таковых бо есть Царствие Небесное, да от чистаго сердца купно с ними принесем Тебе таковые похвалы:
Благословен еси, в вышних певаемый от Серафим, от незлобивых младенец воспевание приявый.
Благословен еси, в горних носимый от Херувим, от чистых сердцем богоносно в сердце носимый.
Благословен еси, скинию падшую Давидову возставити пришедый, да нашу внутреннюю благообразную скинию паки просветиши.
Благословен еси, храм Твой — дом молитвы сотворивый, да нас бывших вертеп душетленных разбойников паки дом чист Духа Святаго сотвориши.
Благословен еси, Емуже тысящи тысящ служаху на небеси и тьмы тем предстояху пред Ним.
Благословен еси, Емуже сонмы детей воспеваху на земли и тьмы народныя сретаху Его.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 9
Все сонмище Иудейское архиереев и книжников, видевше чудеса, яже сотворил еси во храме, Иисусе, и отроки зовущия: “Осанна Сыну Давидову”, вознегодоваша и реша Тебе: Слышиши ли, что сии глаголют? — Ты же рекл еси им: Несте ли чли николиже, яко изо уст младенец и ссущих совершил еси хвалу. Мы же удивляющеся окаменению и жестосердию сердец их, злобою да младенчествуем ныне, да в простоте сердечной воспоем Ангельскую песнь: Аллилуиа.
Икос 9
Витии Божественнии, аще и много глаголют, но не возмогут воздати достойнаго благодарения неизреченному снисхождению Твоему, Христе, яко ныне волею пришел еси во Иерусалим крест претерпети, сего ради утаил еси от премудрых и разумных Свое Божество и открыл еси е младенцем, иже чистым сердцем паче отец своих ощутиша, яко Ты еси воистину Христос. Сподоби и нам душами чистыми и нескверными усты исповедати Божественную Славу Твою, поюще Тебе сице:
Благословен еси, явлением словес Твоих просвещаяй и вразумляяй младенцы, просвети и вразуми наши мысли и сердца.
Благословен еси, творением чудес Твоих свидетельствуяй Божество Свое, открый очи мои уразумети от закона Твоего чудеса.
Благословен еси, пасый Израиля, паси мя в кротости духа на месте злачне.
Благословен еси, храняй Иакова, всели мя в чистоте сердца на воде покойне.
Благословен еси, Царю мира, да возсияет во днех Твоих правда, дондеже отъимется луна.
Благословен еси, Солнце Правды, да просветится свет Твой во множестве мира, дондеже сияет солнце.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 10
Спасти хотяй языки, Христе Боже наш, Ты воздвигл еси нецыи от еллин, пришедших поклонитися в праздник, яко да видят Тя. Сего ради тии приступиша к Филиппу, глаголюще: “Хощем Иисуса видети”. Тойже вкупе с Андреем глаголаху Тебе. Ты же отвещеваеши им, яко ныне уже прииде час, да прославится о сем Сын Человеческий. Во своя бо пришел еси и свои не прияша Тя, и на смерть осудиша. Сего ради, яко зерно пшеничное не принесет плода, аще пад на землю не умрет, тако же и Ты смертию Своею мног плод принесл еси во языцех, да исполнится Исаии пророка предречение, яко явлен был еси не ищущим Тя, и обретен был еси не вопрошающими Тя. Сего ради “приидите языцы и видите днесь Царя Небеснаго, яко на престоле высоце на жребяте худе во Иерусалим входяща”, да вси едиными усты и сердцем воспоем Ему: Аллилуиа.
Икос 10
Царю Превечный, кроткий, праведный и спасаяй Утешителю наш! Ты кротко пришел еси в день сей во Иерусалим на кротком жребяти осли сидя, да конское свирепство разрешиши на земли. Сего ради кротость Твоя разумна да будет всем человеком, и да ведают вси, яко Ты взираеши токмо на кроткаго, молчаливаго, трепещущаго словес Твоих. Сего ради “да раскуют мечи своя на орала и копия на серпы, и да не навыкнут ктому ратоватися”. Мы же “кротцы сущи душею и смирении нравом, благодатию приимем кроткаго всех Владыку, грядущаго гордыню лукаваго сокрушити”, да в кротости духа воспоем Ему сице:
Благословен еси, на гору Сион возшедый, да мир на Израиля благовестиши.
Благословен еси, Иерусалиму проповедуяй, да спасение языков возвестиши.
Благословен еси, пришедый благовестити нищим лето Господне приятно, да вся сокрушенныя сердцем исцелиши.
Благословен еси, восхотевый возвестити плененным отпущение, да вся уничиженныя во отраду свободиши.
Благословен еси, яко кокошь птенцы своя под крыле собираяй, да вся обремененныя грехми Крестом искупиши.
Благословен еси, яко зерно пшеничное в землю падшее, ко погребению грядый, да вся до глубины ада павшия Воскресением обновиши.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 11
Пение всеумиленное принесем Тебе, Христе, вкупе с незлобивыми младенцы “осанна” Тебе воспевшими, с нимиже и мы Тебе вопием: Бог Господь, и явися нам, да с ваии и ветви составим Тебе праздник свят, чист и духовен, да паки сотвориши вход во внутренния храмины душ наших, якоже обещался еси, глаголя: “не оставлю вас сиры, но паки прииду к вам. Аще кто любит Мя, возлюблю его, и явлюся ему Сам. И Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем и обитель у него сотворим”. Благословенно да будет вхождение Твое! Прииди и возсяди па престоле ума нашего, якоже прежде на жребя, и воцарися в сердцах наших и разреши вся безсловесия страстей наших, да с присноцветущими ваиами чистоты паки якоже древле дети воспоем Тебе: Аллилуиа.
Икос 11
Светом небесным просветися днесь святый храм, егда посетил еси его, Иисусе, и очистил еси его от куплей земных, вкупе же просветися с ним и весь святый град, якоже предрече Исаия: “от Сиона бо изыде закон и слава Господня из Иерусалима”, яко на страдания пришел еси, и свет, радость и любовь принесл еси крестом Твоим. Сего ради, рекл еси учеником прежде Своего креста: “Еще мало время свет в вас есть, ходите, дондеже свет имате, да тьма вас не имет. Веруйте во свет, да сынове света будете”. Сие рекл еси, Господи, да и во страданиях Твоих свет веры не угаснет учеником Твоим, и да не пойдут во тьме неверия, не ведуще, камо идут, да и вси право в Тя верующии с верою возопиют Тебе:
Благословен еси, Христе, Свете мира, от мира лукаваго возненавиденный.
Благословен еси, Иисусе, Солнце Правды, от присных Твоих присноблажимый и препрославленный.
Благословен еси, Невечерний и Тихий Свете, на захождение Свое во Иерусалим пришедый.
Благословен еси, живый во Свете неприступном, зарею Воскресения весь мир просветити грядый.
Благословен еси, сладчайший и присноживотный Свете, в Сионе явленный, да просветиши душевную тьму мою.
Благословен еси, Светильниче светяй и горяй, во Иерусалиме возженный, да паки возжеши угасший светильник мой.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 12
Благодать Твою подаждъ нам, Иисусе, яко же прежде отроком еврейским осанна Тебе воспевшим и познавшим Твое Божество. И ныне в пречестные дни сия, Господи, паки к намблиз буди, наипаче же к призывающим имя Твое в духе кротости и мира, смирения и любве, сподоби же и нам ощутити благодать пришествия Твоего, да и мир Божий превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца наша и вся разумения наша о Тебе, и тако просветивши души наши, во умилении и с веселием возопием Тебе, Завет нов завещати пришедшему нам кроплением крови Своея: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще Твое на вольную страсть во Иерусалим пришествие и неизреченное снисхождение Твое, Христе, поклоняемся предначатию Креста Твоего и с дети еврейскими веселящеся, с ваиами и ветвьми сретаем Тя, и составльше праздник, прославляем Тя, яко Ты еси воистину Мессия Христос пришедый и имеяй паки со славою приити судити живых и мертвых, не на жребяти осли седяй, но яко Царь царем и Господь господствующим, Емуже имя — “Слово Божие”, имеяй вслед Себе не отроки “осанна” поющие, но вся воинства небесная вопиющия гласом громов крепких: Аллилуиа, спасение, честь и слава и сила Господу нашему, яко воцарися Господь Вседержитель. Сие великое шествие Твое в Сион Горний нисходящь с небесе от Бога с верою чающе, прославляем в земный Сион на всемирное заклание вхождение Твое, поюще Тебе сице:
Благословен еси, Сыне Отечь, славою венчавый человека, тернием венчатися грядый, да терноносное естество наше плодоносно сотвориши.
Благословен еси, Агнче Божий, вземляй грехи мира, да кровию Своею нас падших паче снега убелиши.
Благословен еси, Женише душ и сердец наших, от Чертога Твоего исходяй, да никтоже укрыется от теплоты Твоея.
Благословен еси. Пастырю Добрый, входяй ныне в твой овчий двор, да никтоже похитит нас от руки Твоея.
Благословен еси, Учителю наш, Сиона ради не умолчавый до крестныя Пасхи Твоея, да други своя до конца словом и любовию на Вечери утешиши.
Благословен еси, Спасителю наш, в червлены ризы напоследок облещися восхотевый, да нас яко невесту ризою спасения и одеждою веселия украсиши.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 13
О, Иисусе Христе, Агнче Божий, прежде век на заклание приуготованный, ныне же во Иерусалим на вольную страсть грядый! Приими малое сие с ваиами и ветвми приносимое Тебе моление наше, да в пречестные дни сии последуем стопам Твоим в тишине и кротости духа и во умилении и чистоте сердца и тако да пребудем с Тобою и во все время земнаго странствия нашего. И сподоби нам неосужденно причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи Твоея зде на земли, да и по пришествии в Небесный Иерусалим на веки соединимся с Тобою, со всеми святыми поюще Ангельскую песнь: Аллилуиа.
(Читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Икос 1
Архангелов и Ангелов лики со страхом и с трепетом взираху с небесных высот на Твое, Христе Спасе, во Иерусалим к вольной страсти вхождение и со Апостолы незримо сопровождаху Тя Царя Своего и с дети еврейскими “осанна в вышних” Тебе приношаху и воспеваху песнопения сицевыя:
Благословен еси, Господи Боже наш, яко посетил и сотворил еси избавление людем Своим.
Благословен еси, Владыко Христе, яко пришел и даровал еси Крестом спасение чадом Своим.
Благословен еси, грядый Адама из глубины ада воззвати.
Благословен еси, пришедый Еве от древния печали свободу даровати.
Благословен еси, благовествуяй мир на Израиля и спасение языков.
Благословен еси, возвещаяй Завет Нов в кроплении крови Своея.
Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!
Кондак 1
Избранный Царю Горняго Сиона, Кроткий, спасаяй и Праведный Избавителю наш, Тебе, в вышних на Херувимех носимаго и певаемаго от Серафим, зрим ныне на жребя возшедшаго и в Иерусалим к вольней страсти грядущаго. Сего ради поклоняемся неизреченному снисхождению Твоему, и с ваиами и ветвьми умиленно сретаем Тя, да и с дети еврейскими воззовем Тебе: Благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних!