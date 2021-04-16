Кипяток хлынул на пассажиров автобуса в Новосибирске. Смотрите видео
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16.04
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Кипяток хлынул на пассажиров автобуса в Новосибирске. Смотрите видео

6:04:434/16/2021Фото: стоп-кадр видео
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Несколько пассажиров общественного транспорта были напуганы, кричали и просили открыть двери.

Кипяток хлынул на пассажиров автобуса в Новосибирске

Жительница Новосибирска засняла происшествие в одном из городских автобусов. Во время движения транспорта в салон хлынул кипяток. Видео опубликовано в паблике «‎Инцидент Новосибирск». Детали ситуации выясняются.

Несколько пассажиров автобуса были напуганы, кричали и просили открыть двери. Автор ролика уточнила, что инцидент случился в автобусе маршрута № 30.

Предполагается, что произошел перегрев двигателя. Пострадавших нет.

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автобускипяток
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