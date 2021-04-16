Лунный календарь посадки и рассады: что посадить с 20 по 30 апреля 2021 года

С 12 по 26 апреля 2021 Луна будет в фазе роста. В эти дни хорошо заниматься теми культурами, которые дают урожай над землей. С 26 апреля Луна начинает убывать - время для корнеплодов.
Когда сажать растения в апреле 2021 по лунному календарю?
Зелень – руккола, кресс-салат, щавель, лук, укроп, петрушка (в открытый грунт) – 20, 23, 24 апреля 2021;
Спаржа – 21-24 апреля 2021;
Газонная трава (посев) – 21-24 апреля 2021;
Картофель (в открытый грунт) – 29, 30 апреля 2021;
Брокколи, цветная и белокочанная капуста – 29 апреля 2021;
Огурцы, томаты, перцы, баклажаны, овощной физалис – 21-24 апреля 2021;
Комнатные растения – 23, 24 апреля 2021;
Теплолюбивые цветы (рассада) – 23-25 апреля 2021;
Холодостойкие цветы в открытый грунт – 23-25 апреля 2021;
Привитые розы (в открытый грунт) – 23-25 апреля 2021;
Фруктовые деревья и кустарники – 21-24 апреля 2021.