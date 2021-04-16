Лунный календарь посадки и рассады: что посадить с 20 по 30 апреля 2021 года
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Лунный календарь посадки и рассады: что посадить с 20 по 30 апреля 2021 года

10:20:444/16/2021Фото: pixabay
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В апреле набирает обороты забота о рассаде и посевах у владельцев огородов и дачных участков. Что в какой день садить, расскажет лунный календарь.

огород
Продолжаются активные хлопоты у огородников

С 12 по 26 апреля 2021 Луна будет в фазе роста. В эти дни хорошо заниматься теми культурами, которые дают урожай над землей. С 26 апреля Луна начинает убывать - время для корнеплодов.

Когда сажать растения в апреле 2021 по лунному календарю?

Зелень – руккола, кресс-салат, щавель, лук, укроп, петрушка (в открытый грунт) – 20, 23, 24 апреля 2021;

Спаржа –  21-24 апреля 2021;

Газонная трава (посев) – 21-24 апреля 2021;

Картофель (в открытый грунт) – 29, 30 апреля 2021;

Брокколи, цветная и белокочанная капуста –  29 апреля 2021;

Огурцы, томаты, перцы, баклажаны, овощной физалис – 21-24 апреля 2021;

Комнатные растения – 23, 24 апреля 2021;

Теплолюбивые цветы  (рассада) – 23-25 апреля 2021; 

Холодостойкие цветы в открытый грунт – 23-25 апреля 2021;

Привитые розы (в открытый грунт) – 23-25 апреля 2021;

Фруктовые деревья и кустарники – 21-24 апреля 2021. 

 

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