Из-за падения в погреб сломал шею и умер житель села под Искитимом
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Из-за падения в погреб сломал шею и умер житель села под Искитимом

4:51:264/16/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Как рассказали очевидцы события, инцидент произошел в общежитии. На месте происшествия работает СК и полиция.

Из-за падения наступила смерть

Упал в погреб, свернул себе шею и погиб человек в селе Лебедевка Искитимского района сегодня, 16 апреля. По некоторым данным погибший - ребенок.

Однако, как сообщает источник из правоохранительных органов, ЧП произошло со взрослым. Официального подтверждения информации пока нет.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы события, инцидент произошел в общежитии на ул. Комсомольской.

Очевидцы происшествия сообщают, что в настоящее время на месте происшествия работают СК и сотрудники МВД.

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ЧПобщежитиесвернул шеюумер в погребе
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