В центре Санкт-Петербурга на автомобили рухнул забор
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В центре Санкт-Петербурга на автомобили рухнул забор

5:30:204/16/2021Фото: скриншот с видео vk.com/spb_today
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Это случилось из-за металлической конструкции, которая оторвалась и упала из-за ветра.

В центре Петербурга обрушился забор

В центре Санкт-Петербурга, упал строительный забор на прохожих и стоящие автомобили. Как сообщает ТАСС, опираясь на источник, забор на набережной канала Грибоедова повредил восемь стоящих рядом автомобилей.

Это случилось из-за металлической конструкции, которая оторвалась и упала из-за ветра.

- Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту падения металлического ограждения зоны проведения работ по капитальному ремонту фасада по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, - говорится в сообщении ведомства.

 

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