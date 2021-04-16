В центре Санкт-Петербурга на автомобили рухнул забор

В центре Санкт-Петербурга, упал строительный забор на прохожих и стоящие автомобили. Как сообщает ТАСС, опираясь на источник, забор на набережной канала Грибоедова повредил восемь стоящих рядом автомобилей.
Это случилось из-за металлической конструкции, которая оторвалась и упала из-за ветра.
- Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту падения металлического ограждения зоны проведения работ по капитальному ремонту фасада по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 7, - говорится в сообщении ведомства.
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