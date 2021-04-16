Лидер группы «Ногу свело!» объявил об отмене концертов в Сибири из-за давления со сторон власти
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Лидер группы «Ногу свело!» объявил об отмене концертов в Сибири из-за давления со сторон власти

5:27:044/16/2021Фото: max_pokrovskiy
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"Всем понятно, откуда ноги растут", - добавил Макс Покровский.

Макс Покровский сообщил об отмене концертов в Сибири

Макс Покровский сообщил в социальных сетях о том, что тур группы «Ногу свело!» по Сибири переносится на осень. Причина отмены весенней серии выступлений - в давлении, которое оказано на организаторов тура.

Со слов Покровского, организаторов вызвали какие-то важные люди и сообщили, что если концерты не отменят сами, то их не дадут провести по другой причине. Перед самым выступлением могут закрыть площадку под каким-нибудь предлогом, опять же COVID им поможет, в случае чего.

- Всем понятно, откуда ноги растут, - добавил Макс Покровский.

Запланированный ранее тур группы «Ногу свело!» должен был пройти с 25 апреля по 6 мая.
Покровский не раз делал открытые заявления в поддержку Навального с требованием его освобождения. Также группа, чьим лидером он является, выпустила песни о протестах в Беларуси и Хабаровске.

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