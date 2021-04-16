Тима Белорусских признался в суде, что употребляет наркотики с 16 лет

Артист Тима Белорусских признался в Минском суде, что употребляет наркотические вещества с 16 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Певец рассказал, что при задержании они вместе с другом пытался хотели приобрести кокаин. Как он утверждает, на месте закладки наркотика они обнаружили не кокаин, а амфетамин. Позже парни отправились в игровой клуб, где купили гашиш. Там их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, задержание Тимы Белорусских прошло в январе. У исполнителя обнаружили 1,96 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина. В марте прокуратура передала уголовное дело на певца и его друга в суд.
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