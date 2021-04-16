Зеленский заявил о несостоявшемся разговоре с Путиным
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Зеленский заявил о несостоявшемся разговоре с Путиным

7:08:394/16/2021Фото: zelenskiy_official
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Президент Украины рассказал, что не смог выйти на связь с Кремлем и поговорить с российским лидером.

Зеленский рассказал о том, что не смог связаться с Путиным для разговора

Владимир Зеленский — президент Украины — рассказал, что не смог выйти на связь с Кремлем и поговорить с Владимиром Путиным из-за того, что российская сторона не одобрила предложение о двухсторонней беседе. Заявление прозвучало во время интервью Зеленского для французского издания Le Figaro.

Глава Украины объяснил, что хотел обсудить отношения между двумя государствами после гибели четырех украинских военных. По словам Зеленского, он давал указание своему Офису связаться с Путиным.

- Они не подтвердили разговор — разговора не было, - рассказал президент Украины.

В беседе с французским журналистом Владимир Зеленский поделился, что не знает о мнении Путина о себе. Он добавил, что более важным является то, что думает президент России о всей Украине.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что запроса в Кремль о разговоре со стороны Украины не поступало.

 

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