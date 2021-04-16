Тайна раскрыта: За что Шойгу получил звезду Героя России
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Тайна раскрыта: За что Шойгу получил звезду Героя России

8:06:004/16/2021Фото: Кремлин.ру
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Глава Минобороны сам рассказал об этом: "за выполнение задачи, связанной с риском для жизни". 

Сергей Шойгу до назначения министром обороны был главой МЧС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, за что получил звание Героя России. Напомним, что он удостоен золотой звезды в 1999 году с формулировкой "за выполнение задачи, связанной с риском для жизни".

И вот в беседе с КП глава оборонного ведомства открыл тайну. Как оказалось Героя он получил за миротворческие операции. По словам Шойгу, первая из них них была в Южной Осетии в 1992 году. Позже он участвовал в решении абхазского конфликта, затем в Приднестровье.

Как отметил глава Минобороны, удалось достаточно быстро создать алгоритм применения миротворческих сил, а в итоге остановить войну. Кроме того, ему приходилось разводить враждующие силы и заниматься разминированием.

 

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