Резкое повышение цен на отдых в России после закрытия Турции раскритиковали в Госдуме

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после закрытия границ российские власти предложили поменять путевки в Турцию на российские отели, но цены выросли так, что за отечественный отдых придется доплатить немалую сумму.
Вячеслав Володин раскритиковал увеличение стоимости отдыха на российских курортах. Председатель Госдумы предложит ФАС и Минэкономразвитию разобраться с причинами такого роста. В своем Telegram-канале Володин эмоционально отреагировал на неподъемные для российских семей цены в отелях российских курортов.
Ограничение перелетов в Турцию и Танзанию обусловлены неблагополучной обстановкой с коронавирусом в этих странах. Принятое решение должно уменьшить число заразившихся, приехавших из-за границы.
Политик напомнил, что в первую волну заболеваемости коронавирусом, резко выросли цены на лекарства и медицинские изделия, в ответ парламентарии приняли законы для обеспечения прав граждан.
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