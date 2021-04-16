Расстегнувшееся платье не помешало российской фигуристке стать лучшей в Японии

Расстегнувшееся платье фигуристки Синициной не помешало победе
В Японии продолжается неофициальный командный чемпионат мира по фигурному катанию World Team Trophy. По итогам второго дня России набрала по пяти видам программы 73 очка. На втором месте США (66 очков), на третьем сборная Японии (60).
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе. Таким образом, они стали чемпионами мира. По признанию спортивных экспертов, им не было равных.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов откатали лучше всех программу в произвольных танцах с результат 130,15 балла. Выступлением, а также баллами в копилку российской сборной фигуристы остались довольны.
Но не обошлось без конфуза. У Виктории во время танца расстегнулась молния на платье. Что, собственно не помешало безупречному выступлению. Теперь пару ждет Олимпиада в Пекине.
У одиночниц лучшими стали россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым.