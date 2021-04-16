Оператору иноагента-ФБК Зеленскому дали два года колонии за комментарии о самосожжении журналистки Славиной
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Оператору иноагента-ФБК Зеленскому дали два года колонии за комментарии о самосожжении журналистки Славиной

9:41:074/16/2021Фото: fbk.info
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Максимальный срок по статье 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) - пять лет колонии.

Павлу Зеленскому дали два года колонии

Видеооператора «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом)  Павла Зеленского Тушинский суд Москвы признал виновным в совершении преступления и назначил два года колонии. Об этом стало известно 16 апреля.

После рассмотрения дела о призывах к экстремизму в интернете, суд решил не оставлять на свободе Зеленского и отправить в колонию общего режима. Также ему в течение двух лет запрещено заниматься администрированием и другой работой, связанной с ведением сайтов.

В январе 2021 года Зеленского поместили в СИЗО за его комментарии по поводу самосожжения журналистки Ирины Славиной. 24 февраля ему заменили заключение в следственном изоляторе на домашний арест. Марина Литвиненко — член ОНК — сообщала, что Павел признал свою вину.

Максимальный срок по статье 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) - пять лет колонии.

 

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