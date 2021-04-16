Оператору иноагента-ФБК Зеленскому дали два года колонии за комментарии о самосожжении журналистки Славиной

Видеооператора «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Павла Зеленского Тушинский суд Москвы признал виновным в совершении преступления и назначил два года колонии. Об этом стало известно 16 апреля.
После рассмотрения дела о призывах к экстремизму в интернете, суд решил не оставлять на свободе Зеленского и отправить в колонию общего режима. Также ему в течение двух лет запрещено заниматься администрированием и другой работой, связанной с ведением сайтов.
В январе 2021 года Зеленского поместили в СИЗО за его комментарии по поводу самосожжения журналистки Ирины Славиной. 24 февраля ему заменили заключение в следственном изоляторе на домашний арест. Марина Литвиненко — член ОНК — сообщала, что Павел признал свою вину.
Максимальный срок по статье 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) - пять лет колонии.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.