Похолодание со снегом и подтопление дач прогнозирует в МЧС в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Похолодание со снегом и подтопление дач прогнозирует в МЧС в Новосибирской области

10:23:494/16/2021Фото: 54.mchs.gov.ru
0

В Новосибирском районе на реке Тула из-за быстрого таяния снега произошло подтопление 18 дач. В СНТ «Рябинка» подтоплены 27 участков и три дачи. Во многих районах продолжаются переливы воды через автодороги.

Паводковая ситуация в Новосибирской области остается стабильной

Синоптики обещают на территории Новосибирской области похолодание в выходные, а к 19 апреля ожидается выпадение мокрого снега с дождем. Паводковая ситуация в регионе будет зависеть от интенсивности осадков и похолодания, которое сдержит наполнение водных объектов талыми водами.

Как рассказали в региональном управлении МЧС в пятницу, группировка системы безопасности находится в постоянной готовности к реагированию. В настоящее время в Новосибирской области продолжается процесс таяния льда. Тем не менее, на 16 апреля ситуация стабильная, подтопленных жилых домов нет.

Для того, чтобы предотвратить затопление жилых массивов, проводятся работы по подрыву льда на реках. 12 апреля было произведено три подрыва на реке Иня. 15 апреля было совершено пять подрывов на реке Карасук. При необходимости работы по освобождения ото льда будут продолжены. За ситуацией следит МЧС при помощи беспилотников и космоснимков.

В Новосибирском районе на реке Тула из-за быстрого таяния снега произошло подтопление 18 дач. В СНТ «Рябинка» подтоплены 27 участков и три дачи.

Во многих районах продолжаются подтопления, переливы воды через автодороги. Мероприятия по отводу воды продолжают проводиться, сообщили в спасательном ведомстве.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
подтоплениетаяние снегаподрыв льда
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваш дом когда-нибудь страдал от подтопления?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь посадки и рассады: что посадить с 20 по 30 апреля 2021 года
    10:20:44 4/16/2021
    Лунный календарь посадки и рассады: что посадить с 20 по 30 апреля 2021 года
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку
    10:14:42 4/16/2021
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку
    Украина арестовала еще 12 российских самолетов
    9:55:33 4/16/2021
    Украина арестовала еще 12 российских самолетов
    Десять причин, почему коронавирус передается по воздуху, а не через капли
    9:50:51 4/16/2021
    Десять причин, почему коронавирус передается по воздуху, а не через капли
    Оператору иноагента-ФБК Зеленскому дали два года колонии за комментарии о самосожжении журналистки Славиной
    9:41:07 4/16/2021
    Оператору иноагента-ФБК Зеленскому дали два года колонии за комментарии о самосожжении журналистки Славиной
    БердскИзменилось расписание по маршруту №2 в Бердске: на вокзал не едет с 17 апреля
    9:35:46 4/16/2021
    Изменилось расписание по маршруту №2 в Бердске: на вокзал не едет с 17 апреля
    35 тысяч семей получат денежную помощь перед Курбан-байрам
    9:32:45 4/16/2021
    35 тысяч семей получат денежную помощь перед Курбан-байрам
    Lancet: переболевшие коронавирусом молодые мужчины подвержены риску повторного заражения
    9:28:22 4/16/2021
    Lancet: переболевшие коронавирусом молодые мужчины подвержены риску повторного заражения
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае и июне 2021 года: информация о каждой дате
    9:20:36 4/16/2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае и июне 2021 года: информация о каждой дате
    "Монстрацию" запретили 1 мая 2021 года власти Новосибирска
    9:15:07 4/16/2021
    "Монстрацию" запретили 1 мая 2021 года власти Новосибирска