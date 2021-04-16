Похолодание со снегом и подтопление дач прогнозирует в МЧС в Новосибирской области

Синоптики обещают на территории Новосибирской области похолодание в выходные, а к 19 апреля ожидается выпадение мокрого снега с дождем. Паводковая ситуация в регионе будет зависеть от интенсивности осадков и похолодания, которое сдержит наполнение водных объектов талыми водами.
Как рассказали в региональном управлении МЧС в пятницу, группировка системы безопасности находится в постоянной готовности к реагированию. В настоящее время в Новосибирской области продолжается процесс таяния льда. Тем не менее, на 16 апреля ситуация стабильная, подтопленных жилых домов нет.
Для того, чтобы предотвратить затопление жилых массивов, проводятся работы по подрыву льда на реках. 12 апреля было произведено три подрыва на реке Иня. 15 апреля было совершено пять подрывов на реке Карасук. При необходимости работы по освобождения ото льда будут продолжены. За ситуацией следит МЧС при помощи беспилотников и космоснимков.
В Новосибирском районе на реке Тула из-за быстрого таяния снега произошло подтопление 18 дач. В СНТ «Рябинка» подтоплены 27 участков и три дачи.
Во многих районах продолжаются подтопления, переливы воды через автодороги. Мероприятия по отводу воды продолжают проводиться, сообщили в спасательном ведомстве.
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