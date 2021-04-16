Сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником: Они отчитались о доходах за 2020 год

Сотрудники Кремля и министры опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2020 год.
Доход президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей. Это примерно на 270 000 рублей больше, чем в 2019 году, когда Путин отчитался о доходе 9,72 млн рублей. Состав задекларированного имущества, находящегося в собственности Путина, за год не изменился: квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф»;
Доход премьера Михаила Мишустина за 2020 год составил 19,8 млн рублей. Это на 1,6 млн рублей больше, чем в 2019 году, когда Мишустин отчитался о доходе в 18,2 млн рублей. Как и в прошлом году, в списке задекларированного имущества, находящегося в пользовании у Мишустина, значатся земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью больше 861 кв. м, а также квартира, площадь которой превышает 141 кв. м. Такая же недвижимость находится в пользовании у его жены и сына. Доход супруги премьера в прошлом году составил 63,9 млн рублей;
В правительстве чиновником с самым высоким личным доходом остался глава Минпромторга Денис Мантуров. В прошлом году его доход, согласно декларации, составил 740,4 млн рублей — это на 145 млн больше, чем годом ранее. Доход увеличила и супруга министра — она задекларировала 13,6 млн рублей против 9,1 млн годом ранее. Общий доход Мантурова с супругой вырос до 754 млн рублей с 595,2 млн рублей годом ранее;
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в прошлом году заработал 133 млн рублей, что на 24 млн рублей меньше, чем в 2019-м. Тогда министр сообщил о доходе в 157 млн рублей. В декларации Патрушева указано, что у него в собственности, как и годом ранее, находятся несколько земельных участков, гаражей, доли в нескольких нежилых помещениях, квартира, дом и автомобиль Toyota Land Cruiser.
По материалам Форбс.
Президент и правительство первыми отчитываются о своих доходах. Следом, как правило, обнародуют декларации депутаты Госдумы. Сколько имеют парламентарии по итогам 2020 года, можно посмотреть на сайте ГД.
Потом отчитываются губернаторы и члены региональных парламентов. До конца апреля должны раскрыть доходы и имущество муниципальные чиновники и депутаты, а также руководители силовых ведомств.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", декларации публикуют через 14 дне после окончания декларационной кампании.
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