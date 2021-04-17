Пикирование рассады в апреле 2021 года по лунному календарю: когда и что пересаживать?

Апрель, как никакой другой месяц, подходит для такого вида работ с рассадой, как пикирование.
Эта процедура является необходимой для рассады: она позволяет правильно развиваться корневой системе и заменяет процедуру прореживания рассады. Также рассада закаляется и получает больше пространства для развития корневой системы.
Без пикирования рассада сильно вытягивается вверх, растет слабой и при пересадке в теплицу или грунт может погибнуть - все ваши усилия по ее выращиванию пойдут прахом. Идеально - рассаживать рассаду в торфяные горшочки. Потом вместе с ними делается пересадка без извлечения рассады из него, горшочек разлагается в земле, являясь дополнительным удобрением.
При пикировании нежелательно пользоваться острыми металлическими предметами.
Рассаду каких культур и когда в апреле 2021 года можно пикировать
Пикировку надо проводить тогда, когда у рассады выросли первые 2-3 настоящих листочка, семядольные не учитываем. Когда будет 5-6 листочков рассада уже начнет ослабевать. В апреле нуждаются в пикировке те рассады, которые сеялись в марте
По лунному календарю пикировать в апреле 2021 года необходимо:
- 18 – 25 числа – баклажаны;
- 18 – 26 числа – кабачки;
- 19, 22, 29 числа – капусту;
- 19, 22, 29 числа – томаты;
- 18 числа – огурцы;
- 18, 19, 25, 26 числа – зелень;
- 19, 22, 29 числа — цветы;
- 19, 22, 29 числа – сладкий и острый перец.
Уход за рассадой после пикировки
После пикирования рассаду нужно регулярно увлажнять, но первый полив делается не ранее, чем через 3 дня после высадки. Через 10 дней можно сделать удобрение, затем через 2 недели. Не забывайте рыхлить землю, и начинать закаливание.