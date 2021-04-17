Пикирование рассады в апреле 2021 года по лунному календарю: когда и что пересаживать?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пикирование рассады в апреле 2021 года по лунному календарю: когда и что пересаживать?

11:20:114/17/2021Фото: pixabay
0

Без пикирования рассада сильно вытягивается вверх, растет слабой и при пересадке в теплицу или грунт может погибнуть - все ваши усилия по ее выращиванию пойдут прахом.

рассада
Это важный этап роста и развития культур, без которого рассада будет слабой

Апрель, как никакой другой месяц, подходит для такого вида работ с рассадой, как пикирование.

Эта процедура является необходимой для рассады: она позволяет правильно развиваться корневой системе и заменяет процедуру прореживания рассады. Также рассада закаляется и получает больше пространства для развития корневой системы.

 

Без пикирования рассада сильно вытягивается вверх, растет слабой и при пересадке в теплицу или грунт может погибнуть - все ваши усилия по ее выращиванию пойдут прахом. Идеально - рассаживать рассаду в торфяные горшочки. Потом вместе с ними делается пересадка без извлечения рассады из него, горшочек разлагается в земле, являясь дополнительным удобрением.

При пикировании нежелательно пользоваться острыми металлическими предметами.

Рассаду каких культур и когда в апреле 2021 года можно пикировать

Пикировку надо проводить тогда, когда у рассады выросли первые 2-3 настоящих листочка, семядольные не учитываем. Когда будет 5-6 листочков рассада уже начнет ослабевать. В апреле нуждаются в пикировке те рассады, которые сеялись в марте

По лунному календарю пикировать в апреле 2021 года необходимо:


  • 18 – 25 числа – баклажаны;

  • 18 – 26 числа – кабачки;

  • 19, 22, 29 числа – капусту;

  • 19, 22, 29 числа – томаты;

  • 18 числа – огурцы;

  • 18, 19, 25, 26 числа – зелень;

  • 19, 22, 29 числа — цветы;

  • 19, 22, 29 числа – сладкий и острый перец.


Уход за рассадой после пикировки

После пикирования рассаду нужно регулярно увлажнять, но первый полив делается не ранее, чем через 3 дня после высадки. Через 10 дней можно сделать удобрение, затем через 2 недели. Не забывайте рыхлить землю, и начинать закаливание.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
дачалунный календарьсрокирассадапикировка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вам предстоит пикировать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пикирование рассады в апреле 2021 года по лунному календарю: когда и что пересаживать?
    11:20:11 4/17/2021
    Пикирование рассады в апреле 2021 года по лунному календарю: когда и что пересаживать?
    Открытки на День памятников и исторических мест 18 апреля и поздравления в стихах
    10:20:48 4/17/2021
    Открытки на День памятников и исторических мест 18 апреля и поздравления в стихах
    График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря
    9:20:26 4/17/2021
    График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря
    Видео разбившегося вертолета Ми-2 на Кубани 17 апреля появилось в сети
    8:56:28 4/17/2021
    Видео разбившегося вертолета Ми-2 на Кубани 17 апреля появилось в сети
    Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб
    8:42:50 4/17/2021
    Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб
    При жесткой посадке разбился вертолет Ми-2 на Кубани. Пилот погиб
    8:35:59 4/17/2021
    При жесткой посадке разбился вертолет Ми-2 на Кубани. Пилот погиб
    БердскЧеловек лежал на обочине и люди проходили мимо: как жителя Бердска чуть не увезли в наркологичку
    8:29:39 4/17/2021
    Человек лежал на обочине и люди проходили мимо: как жителя Бердска чуть не увезли в наркологичку
    Бердск18 апреля - Соборование-2021: отпустят грехи всем желающим в Преображенском храме Бердска
    8:25:04 4/17/2021
    18 апреля - Соборование-2021: отпустят грехи всем желающим в Преображенском храме Бердска
    10 июня – Вознесение Господне-2021: значение праздника и православные традиции
    8:20:45 4/17/2021
    10 июня – Вознесение Господне-2021: значение праздника и православные традиции
    БердскНа вечер духовных стихов сибирских казаков приглашают 18 апреля жителей Бердска
    8:16:01 4/17/2021
    На вечер духовных стихов сибирских казаков приглашают 18 апреля жителей Бердска