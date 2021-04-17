Построенный китайцами тоннель обнаружили в центре российского города
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Построенный китайцами тоннель обнаружили в центре российского города

11:25:014/17/2021Фото: lenta.ru
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Во Владивостоке при строительстве фонтана рабочие нашли тоннель, которому не меньше ста лет. Его судьба пока неизвестна.

В центре Владивостока обнаружен тоннель, сделанный китайскими рабочими

В центре Владивостока при проведении строительных работ по благоустройству города рабочие наткнулись на старинный тоннель, построенный китайскими рабочими. Находка обнаружилась во время рытья котлована под строительство фонтана.

Один из рабочих не побоялся спуститься вглубь и снять на видео удивительную постройку. Помещение под землей заканчивается тупиком. Стены выстланы камнем, посаженным на раствор. Внутри тоннеля оказались полки с бутылками.

Для того, чтобы понять предназначение сооружения, требуется качественная экспертиза. Диггер Артур Романенко, который руководит единомышленниками во Владивостоке, предположил, что тоннель мог использоваться в качестве дренажного колодца. Он отметил качество кладки, которая простояла столько лет и ничуть не испортилась. Китайские рабочие очень много строили в городе до начала войны России с Японией.

Судьба тоннеля пока неизвестна. Возможно, его законсервируют с целью дальнейшего исследования. Власти пока комментариев не давали.


 

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