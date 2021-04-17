Бедных в России стало меньше, отметил Росстат: За счет чего разбогатели
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Бедных в России стало меньше, отметил Росстат: За счет чего разбогатели

10:24:274/17/2021Фото: pixabay.com
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Как считают статистики, на рост доходов повлияли всевозможные меры поддержки, которое оказывало государство своим гражданам в коронавирусный год.

Росстат зафиксировал снижение уровня бедности

По данным Росстата, бедных россиян, доход которых недотягивает до прожиточного минимума, в 2020 году сократилось. И теперь таких в стране 12,1% общей численности населения - это 17,8 млн человек. Годом ранее таких насчитывалось 12,3%.

Таким образом, 300 тыс. россиян улучшили свое благосостояние за год. Более того, статистики сделали вывод, что к концу 2020 года число бедных россиян еще снизилось - до 13,5 млн человек.

Это стало возможным, по оценке Росстата, благодаря росту среднедушевых доходов на 22,6% (до 42 543 рублей в месяц), повышению зарплат на 14,3%  (до 56 044 рублей),
увеличению размера пенсии по старости на 5,16%  (16 790 рублей).

Кроме того, как считают статистики, на рост доходов повлияли всевозможные меры поддержки, которое оказывало государство своим гражданам в коронавирусный год.
Людям выплатили 3,4 трлн рублей, в том числе семьям с детьми.

Источником роста доходов стала также предпринимательская деятельность.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Владимир Путин поставил задачу до 2030 года снизить уровень бедности в стране в два раз.


 

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