Открытки на День памятников и исторических мест 18 апреля и поздравления в стихах
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Открытки на День памятников и исторических мест 18 апреля и поздравления в стихах

10:20:484/17/2021Фото: bipbap
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Поздравления и открытки на День памятников и исторических мест на 18 апреля 2021 года.

С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года
С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест.

Сегодня в России ситуация с охраной достопримечательностей обстоит не лучшим образом — либо нет соответствующих законов, либо они просто не соблюдаются. Итогом этого является уничтожение заповедных и исторических зон, а виновные обычно не несут никакой ответственности.

В Европейских странах с памятными местами обращаются намного бережнее, даже после археологических раскопок проводятся работы по восстановлению исторических ландшафтов.

***

Пройдись по историческим местам
И возле памятника в тишине постой,
История здесь оживает, чтобы нам
О жизни рассказать былой.

Чтоб лишний раз напомнить о великом
Иль от беды порой предостеречь,
В день памятников мир весь призываю
Наследие истории беречь.

С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года
С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года

Сколько мест исторических есть,
И загадку каждое прячет!
Нам все их, конечно, не счесть,
Но все они что-то, да значат!

Мы должны их всем сердцем хранить,
Ведь они — наследие наше!
Нам историю нужно ценить,
Каждый памятник нам очень важен!

С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года
С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года

День памятников отмечает
Сегодня весь ученый мир,
Планета наша так богата —
Над ней история, как дым.

Хранить обязаны потомки
Бесценный опыт прошлых лет,
Прекрасней в камень облаченных
Свидетелей эпох ведь нет.

Пускай они стоят безмолвно,
Пусть учат хрупкий мир беречь,
Идите к ним за вдохновением,
Пусть будет больше этих встреч.

Источник: pozdravok

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