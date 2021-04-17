Открытки на День памятников и исторических мест 18 апреля и поздравления в стихах

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест.
Сегодня в России ситуация с охраной достопримечательностей обстоит не лучшим образом — либо нет соответствующих законов, либо они просто не соблюдаются. Итогом этого является уничтожение заповедных и исторических зон, а виновные обычно не несут никакой ответственности.
В Европейских странах с памятными местами обращаются намного бережнее, даже после археологических раскопок проводятся работы по восстановлению исторических ландшафтов.
***
Пройдись по историческим местам
И возле памятника в тишине постой,
История здесь оживает, чтобы нам
О жизни рассказать былой.
Чтоб лишний раз напомнить о великом
Иль от беды порой предостеречь,
В день памятников мир весь призываю
Наследие истории беречь.
Сколько мест исторических есть,
И загадку каждое прячет!
Нам все их, конечно, не счесть,
Но все они что-то, да значат!
Мы должны их всем сердцем хранить,
Ведь они — наследие наше!
Нам историю нужно ценить,
Каждый памятник нам очень важен!
День памятников отмечает
Сегодня весь ученый мир,
Планета наша так богата —
Над ней история, как дым.
Хранить обязаны потомки
Бесценный опыт прошлых лет,
Прекрасней в камень облаченных
Свидетелей эпох ведь нет.
Пускай они стоят безмолвно,
Пусть учат хрупкий мир беречь,
Идите к ним за вдохновением,
Пусть будет больше этих встреч.
Источник: pozdravok