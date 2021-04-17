С Днем радиолюбителя! Невероятные поздравления и открытки на 18 апреля 2021
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С Днем радиолюбителя! Невероятные поздравления и открытки на 18 апреля 2021

7:40:504/17/2021Фото: bipbap
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С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года
С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года

Более 150 стран каждый год 18 апреля празднуют Всемирный день радиолюбителя. Именно в этот день в 1925 году в Париже был учрежден Международный радиолюбительский союз.

В 1994 году в состав этого союза вошел и Союз радиолюбителей России, и россияне также стали отмечать этот день. Интересно, что радиолюбители ежегодно обновляют лозунг праздника и посвящают его определенному событию в мире связи.

***

Дорогой наш радиолюбитель,
Ты в радиоделе победитель,
Вмиг любую схему собираешь,
И как кот по крыше, по волнам ФМ гуляешь!

С праздником тебя мы поздравляем,
И эфира чистого, без помех желаем,
А еще успеха, удачи, и везенья,
Ведь ты же просто гений, это без сомненья!

С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года
С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года

С Днем радиолюбителя!
Ты с видом победителя
Паяй, сигнал лови
И по волнам плыви —
Волнам любви, успешности,
Везения, беспечности,
Добра, тепла и благ!
Ура, да будет так!

С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года
С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года

Дорогие наши радиолюбители,
Пусть всегда сопровождает вас успех,
Вы радио огромные ценители,
Пускай не будет всяческих помех!

Желаем, чтобы ваше увлечение
Только развивалось день за днем,
Пускай оно вам дарит наслаждение,
Звучит у вас пусть радио кругом!

***

Ты — радиолюбитель!
Прими-ка поздравления,
Желаю позитива,
Идей и вдохновения.

Пусть хобби окрыляет
На новые идеи,
Легко реализуй
Великие затеи.
***


Он ловит радиоволну в любую непогоду,
В своей каморке старый хлам он прячет год от года.
Мечтает он поймать сигнал гостей с планеты дальней,
На всю зарплату он купил припай и флюс паяльный.

Поздравим дружно в этот день всех радиолюбителей,
Терпенья пожелаем мы их женам и родителям,
И пусть летит в эфир сигнал потоком нескончаемым,
Мы верим, будет слышен он в мирах недосягаемых.
***


С Днем радиолюбителя
Тебя я поздравляю
И поздравления свои
В эфир я отправляю.

Желаю, чтоб в эфире
Ты был и царь, и бог,
Послание из космоса
Расшифровать, чтоб смог.

Чтоб связь с другой галактикой
Сумел установить,
Нобелевскую премию
Чтоб смог ты получить.


***


Давно остыл на печке чайник,
И ты глядишь десятый сон,
Во сне мерещится паяльник
И радиодеталей звон.

Паял бы ты и днем и ночью,
Изобретал, чинил старье,
Мельчайшая поломка... Срочно,
Берешься смело за нее.

Все схемы уж тебе под силу,
Ты — гений, ас, волшебник — ты,
Дашь фору магу и факиру,
Твои творения — предел мечты.

Пусть сила не покинет рук твоих, Таким же зорким будет глаз, Не растеряй идей своих И радуй ими снова нас.

Источник: pozdravok

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