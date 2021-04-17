Лазарева суббота 2021: дата, смысл праздника, запреты и обязательные дела

Лазарева суббота - суббота шестой седмицы Великого поста, в которую христиане вспоминают чудесное воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. О дате проведения, традициях, запретах и смысле праздника - в нашем материале.
В период Великого Поста, который длится с 15 марта по 1 мая включительно, верующие вспоминают события из жизни Христа. В этом году Лазарева суббота выпадает на 24 апреля, так как не имеет фиксированной даты. После нее наступает Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим. После чего начинается Страстная неделя: в которой произошло предательство Христа Иудой, страдания, распятие и Воскресение Спасителя. Воскрешение Лазаря считается одним из главных чудес Иисуса Христа, однако церковным праздником Лазарева суббота стала только IV веке, а через несколько столетий появились каноны, которые используются и по сей день. Сам Лазарь после возвращения к жизни прожил еще около 30 лет и стал епископом на одном из островов Кипра.
В этот день принято собирать вербу и потом приносить ее в церковь. Растение считается символом воскрешения, жизни и процветания. В храме вербу освящают, а верующие молятся, просят исцеления от болезней и здоровья для семьи. Известно, что впервые вербу в таком ключе стали использовать в начале XI века, об этом упоминается в Изборнике Святослава. Также в этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой, нельзя ругаться с близкими, молиться о материальном благополучии, отказываться помогать человеку, желать зла, злоупотреблять алкоголем, заниматься оккультизмом и магией.
Согласно примете, девушке в этот день нужно показать свадебное платье, чтобы приблизить ее бракосочетание, а освященная верба подарит богатый урожай. Ее следует хранить в течение целого года, считается, что это принесет в дом радость и богатства. Если в этот день змеи и ящерицы покинули норы, значит холода окончились.
Лазарева суббота - это один день Великого Поста, когда можно есть рыбную икру. Также можно выпить немного вина. Ранее на Руси в этот день готовили гречневые блины, кашу, рыбный курник, который можно съесть только на следующий день. В Греции на праздник пекут пряное сладкое печенье - “лазарчики”. Такие послабления сделаны для того, чтобы верующие набрались сил перед самой строгой Страстной неделей.