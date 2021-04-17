Какие странные вещи происходят с телом при поцелуе: всего девять странностей

Поцелуи - одна из самых полезных составляющих вашего физиологического здоровья, поднимающая настроение и углубляющая близость в ваших отношениях.
Как только ваш язык исполняет танго с другим человеком, ваше тело немедленно реагирует на ощущение жара и пара.
Тело начинает возбуждаться, вызывать покалывание и возбуждение, вызывая в мозгу большое количество «гормонов счастья». Это заставляет вас думать: «От прикосновения ваших губ у меня перехватывает дыхание». По мере того, как ваши гормоны начинают повышаться, ваше настроение поднимается, оставляя вас со светящейся ухмылкой от уха до уха. Это похоже на то, что внезапно у вас появляется кайф от жизни, и ничто не может вас сбить, пишет yourtango.com.
Поцелуи полезны не только для ваших отношений, но и для вашего настроения, они укрепляют иммунитет, сжигают калории или просто способ наладить контакт с партнером. Он также сжигает 1,5 калории в минуту.
Превращение ночи страстным поцелуем или сеансом поцелуев может быть буквально сногсшибательным. Он стимулирует ваше тело многими способами, которые полезны для вашего здоровья в целом: физически, умственно, эмоционально и духовно.
У вашего тела есть «ага!» момент, и вы начинаете жаждать большего.
На самом деле поцелуй на самом деле намного интимнее, чем секс.
Вот 9 безумных вещей, которые происходят с вашим телом, когда вы целуетесь (и как целование меняет ваше настроение и углубляет вашу близость).
1. Поцелуи помогают определить вашу совместимость.
В ту минуту, когда вы кого-то целуете, фейерверк выстреливает тысячами звездочек, или вы вообще ничего не чувствуете.
Поцелуй - отличный инструмент для измерения, чтобы определить, есть ли между вами и человеком магнитная искра. Ваше тело мгновенно посылает сигнал в ваш мозг, чтобы решить, есть ли совместимость на основе обмена вашими сенсационными рецепторами.
С самого рождения вы использовали свои губы и язык, чтобы решить, что для вас хорошо. Ваш рот очень чувствителен к вашим симпатиям и антипатиям. Следовательно, у вас есть вкусовые рецепторы, которые помогут вам выбрать продукты и уровни температуры, когда вы пьете что-то горячее или холодное.
Целование - отличный механизм знакомства, позволяющий узнать, кто для вас лучший партнер.
2. Поцелуи поднимают настроение.
Физическое прикосновение к губам человека активирует ваш мозг. Ваш мозг реагирует на сигнал, вырабатывающий гормоны окситоцина, дофамина и серотонина. Они известны как гормоны счастья или объятий, которые улучшают ваше настроение.
Когда вы чувствуете себя счастливым в своей жизни, ваше тело переполняется этими гормонами. Так что, если у вас плохой день, возьмите своего партнера или сексуального «друга» для сеанса поцелуев. Это обязательно поднимет вам настроение, посылая хорошее настроение по всему телу.
3. Поцелуи борются с инфекцией.
Поцелуи укрепляют вашу иммунную систему, помогая бороться с инфекциями.
Исследования показывают, что полоскание слюны вокруг рта уменьшает попадание вредных бактерий на зубы. Когда вредные бактерии смываются, ваш рот очищается, чтобы поддерживать здоровое небо и защищаться от вирусов.
Это естественный способ создать защитный щит от воздействия микробов, не позволяющий вам находиться в кресле стоматолога, за исключением вашего двухгодичного осмотра.
4. Целование увеличивает близость и связь.
Когда вы смыкаетесь губами с партнером, ваше тело воспринимает это как способ сформировать привязанность. Когда вы начинаете чувствовать привязанность, вы начинаете жаждать близости с партнером для чувства связи и безопасности.
Как человек, ваш мозг запрограммирован на то, чтобы чувствовать любовь или связь с другими.
Страстный поцелуй включает этот маленький переключатель, когда вы хотите, чтобы вам нужно было больше хорошего. Целуя человека, он дает понять, что вы принимаете его и хотите улучшить ваше взаимодействие на интимном уровне.
Поцелуи - это невербальное поведение, когда вы говорите партнеру : «Ты мне нравишься» .
5. Поцелуи снимают стресс.
Когда вы перегружены работой после долгого дня, уровень кортизола повышается из-за стресса. Один из способов снизить уровень кортизола - пообщаться с партнером, когда вы вернетесь с работы домой.
Ваш уровень начнет снижаться, когда адреналин начнет накачивать ваше тело, когда вы морщитесь.
Когда вы целуетесь в знак приветствия, позвольте своему стрессу иссякнуть.
6. Поцелуи поднимают самооценку.
Поцелуи повышают вашу самооценку и уверенность в общении с партнером. Ваше чувство уверенности побуждает вас чувствовать, что вы находитесь на вершине своей игры, когда вы выходите за дверь в течение дня.
Поцелуй «до свидания» или «привет» заставляет вас чувствовать себя хорошо и чувствовать связь со своим партнером.
7. Поцелуи заставляют вас выглядеть моложе.
Исследователи говорят, что когда вы тренируете язык во время французского поцелуя, вы прорабатываете 34 мышцы лица . Он потенциально может подтянуть линию подбородка, сохраняя эти области в тонусе и упругости.
Когда вы вращаете языком, ваше лицо приобретает естественное сияние. Вы чувствуете себя моложе и выглядите моложе, когда становитесь счастливее как человек. Начните целоваться сегодня, чтобы не было морщин.
8. Целование пробуждает вашу сексуальность.
Поцелуи побуждают вас хотеть большего от человека, с которым вы скручиваете языки. Ваше тело говорит: «Это потрясающе, дай мне еще».
Естественная сенсорная способность вашего языка нацелена на ваше тело, чтобы почувствовать стремительное ощущение, ведущее к дальнейшему сексуальному исследованию.
Так что, если вы хотите разжечь огонь, начните с поцелуев со своим партнером, и все обязательно пойдет естественным путем.
9. Это высший навык выживания.
Находясь в непосредственной близости от другого человека, вы с большей вероятностью будете ему доверять. Вы делитесь своим личным пространством и открыты для развития более глубокой связи с ними.
Поцелуи стимулируют позитивные мысли, помогая улучшить отношения с другими на интимном уровне. Это отличный способ начать разговор с партнером, когда вы не знаете, что сказать, но все же жаждете любви.
Если вы хотите больше чувствовать себя с партнером, медленно коснитесь его лица и начните целоваться. Польза для вашего тела больше, чем вы когда-либо могли представить, играя в скороговорку. Итак, пора начать больше обниматься и улучшить общее состояние здоровья.