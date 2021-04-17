Геоудары по расписанию: даты магнитных бурь с 18 по 25 апреля 2021
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Геоудары по расписанию: даты магнитных бурь с 18 по 25 апреля 2021

11:02:494/17/2021Фото: pixabay
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После небольшого перерыва метеозависимых ожидает последнее испытание в апреле. Магнитная буря будет средней по интенсивности - около 3 баллов, но продолжительной по времени - почти 3 суток.

солнце
в конце апреля метеозависимых ожидает трехдневная магнитная буря

18 апреля 2021 года должна закончиться магнитная буря, которая началась вечером 16 апреля 2021 года. Сила ударов этой магнитной бури равна 5 баллов.

После небольшого перерыва метеозависимых ожидает последнее испытание в апреле. Магнитная буря будет средней по интенсивности - около 3 баллов, но продолжительной по времени - почти 3 суток.

Начало бури прогнозируется на 21 апреля, а конец на 24 апреля 2021 года. И эта буря будет последней в апреле 2021 года. Сила ударов будет не очень мощной  - 3 балла, но буря сама по себе будет изматывающей, потому что неспокойным магнитное поле будет довольно продолжительное время - трое суток.

В мае 2021 года ожидаются 3 магнитных бури. В начале месяца будет средняя по мощности магнитная буря, а вот  с 11 по 17 мая 2021 года - мощная и продолжительная.

Классическими симптомами метеозависимости являются головная боль, повышение давления у гипертоников и боли в области сердца. Очень сильно возрастают обращения в больницы во время магнитных бурь по поводу инфарктов и инсультов, поэтому постарайтесь следить за свои состоянием здоровья и принимать своевременные меры к устранению симптомов обостряющихся болезней.

Вообще в качестве профилактики и для облегчения состояния специалисты рекомендуют отрегулировать ваш режим дня, рацион питания и режим сна. Максимальное приближение к здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек существенно улучшает состояние метеозависимых.

 

 

 

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