Геоудары по расписанию: даты магнитных бурь с 18 по 25 апреля 2021

18 апреля 2021 года должна закончиться магнитная буря, которая началась вечером 16 апреля 2021 года. Сила ударов этой магнитной бури равна 5 баллов.
После небольшого перерыва метеозависимых ожидает последнее испытание в апреле. Магнитная буря будет средней по интенсивности - около 3 баллов, но продолжительной по времени - почти 3 суток.
Начало бури прогнозируется на 21 апреля, а конец на 24 апреля 2021 года. И эта буря будет последней в апреле 2021 года. Сила ударов будет не очень мощной - 3 балла, но буря сама по себе будет изматывающей, потому что неспокойным магнитное поле будет довольно продолжительное время - трое суток.
В мае 2021 года ожидаются 3 магнитных бури. В начале месяца будет средняя по мощности магнитная буря, а вот с 11 по 17 мая 2021 года - мощная и продолжительная.
Классическими симптомами метеозависимости являются головная боль, повышение давления у гипертоников и боли в области сердца. Очень сильно возрастают обращения в больницы во время магнитных бурь по поводу инфарктов и инсультов, поэтому постарайтесь следить за свои состоянием здоровья и принимать своевременные меры к устранению симптомов обостряющихся болезней.
Вообще в качестве профилактики и для облегчения состояния специалисты рекомендуют отрегулировать ваш режим дня, рацион питания и режим сна. Максимальное приближение к здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек существенно улучшает состояние метеозависимых.