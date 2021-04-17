Точный гороскоп на субботу 17 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
10:20:584/17/2021
Сегодня у всех активизируются самые тонкие материи вашего энергетического поля, поэтому рекомендовано всем держаться подальше от мест массового скопления людей. Сегодня очень возможны сглаз и негативное воздействие на человека.
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Хорошей субботы вам!
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Точный гороскоп на субботу 17 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
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