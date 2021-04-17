Точный гороскоп на субботу 17 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Точный гороскоп на субботу 17 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

10:20:584/17/2021Фото: pixabay
0

Сегодня у всех активизируются самые тонкие материи вашего энергетического поля, поэтому рекомендовано всем держаться подальше от мест массового скопления людей. Сегодня очень возможны сглаз и негативное воздействие на человека.

спираль
Энергетически тяжелый день

Овен

Сегодня само положение планет сказывается на вас негативно - у вас проснется безразличие к происходящему и к лжи партнера. Такое состояние для вас очень опасно. Постарайтесь преодолеть в себе эти чувства и ваша жизнь наладится.

Телец

Если вам нужно вдохновение, то этот день для вас. Не тратьте его на выяснение отношений и споры. К новым романтическим знакомствам сегодня отнеситесь с осторожностью.

Близнецы

Сегодня партнеры вас могут подвести, это может привести к трудностям и непредвиденным расходам. Соберитесь с мыслями и готовьтесь действовать в одиночку - так успех более вероятно к вам придет.

Рак

Вы устали и ваш потенциал на очень низком уровне -все дается с большим трудом. Могут быть неразумные финансовые траты. Все это заставит вас трудиться еще больше, чтобы вернуться в прежнее русло. Вечером отдохните.

Лев

У вас сегодня день благоприятен для любых сделок с недвижимостью. Хорошо пройдет любые семейные мероприятия. А успе на работе полностью зависит только от вас.

Дева

У вас сегодня сложный день на работе. Предстоит решать серьезный вопрос с руководством. Вам нужно быть крайне вежливым и сохранять достоинство. Все будет или очень хорошо или очень плохо, но даже при таком раскладе - вам это на руку - звезды показывают новые перспективы не смотря ни на что.

Весы

Никому ничего не обещайте и займитесь решением старого конфликта или затянувшегося дела. Ваша семья, особенно самые младшие члены семьи, требуют вашего внимания и общения.

Скорпион

Очень хороший день для деловой сферы. Вы сможете продвинуться по карьерной лестнице. Вам следует пересмотреть ваши личные отношения - любимому человеку требуется больше вашего внимания.

Стрелец

У вас день трудный в отношении финансов - не спешите вкладывать и делать покупки. Но после обеда может поступить новое предложение. На друзей пока не рассчитывайте - они не надежны в этот период.

Козерог

Вы можете открыть для себя новые источники дохода и наладить отношения с нужными людьми. День очень хорош для культурного времяпрепровождения с семьёй.

Водолей

Водолеям, особенно мужчинам, день обещает новые романтические знакомства. Они могут перерасти в нечто большее и серьезное. Для семейных Водолеев рекомендуется наладить расшатавшиеся отношения в семье - ваша половинка на что-то обижена.

Рыбы

У вас день хорош для самоанализа и духовного развития. Вы можете использовать все то, что вы умеете и знаете - так вы укрепите ваш деловой имидж. Не налегайте на алкоголь и жирную пищу.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
гороскопзнаки зодиакапрогноз на день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошей субботы вам!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Точный гороскоп на субботу 17 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:58 4/17/2021
    Точный гороскоп на субботу 17 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Отмену коронавирусных ограничений предсказала Голикова: Когда россияне снимут маски
    9:48:53 4/17/2021
    Отмену коронавирусных ограничений предсказала Голикова: Когда россияне снимут маски
    Прокуратура требует признать "Штабы Навального" и его же ФБК экстремистскими организациями
    9:32:45 4/17/2021
    Прокуратура требует признать "Штабы Навального" и его же ФБК экстремистскими организациями
    Календарь дачника на 17 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:52 4/17/2021
    Календарь дачника на 17 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов
    9:17:45 4/17/2021
    Должникам не дадут умереть с голоду: Им оставят минимальный доход при взыскании долгов
    НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность
    9:01:53 4/17/2021
    НЛО в форме пирамиды сняли военные США: Пентагон подтвердил подлинность
    Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
    8:48:24 4/17/2021
    Российских туристов за 10 тыс. рублей хотят вывозить из Турции
    Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:20 4/17/2021
    Какой сегодня церковный праздник 17 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!
    8:02:16 4/17/2021
    Красивейшие картинки и короткие поздравления ветеранам МВД на 17 апреля 2021 - вы наши герои!
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире
    7:40:57 4/17/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 апреля 2021 в России и мире