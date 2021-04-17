Прокуратура требует признать "Штабы Навального" и его же ФБК экстремистскими организациями

Прокуратурой города Москвы подан иск о признании экстремистскими организаций «ФБК» (признан иноагентом), «ФЗПГ» и «Штабы Навального», сообщили в пятницу в прокуратуре Москвы.
Как уточнили в ведомстве, это сделано по поручению Генпрокуратуры РФ после проверки названных некоммерческих организаций.
"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», - говорится в сообщении столичного надзорного ведомства.
В прокуратуре установили, что организации, приближенные к оппозиционеру Алексею Навальному, осуществляют "деятельность иностранных и международных организаций на территории России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".
В связи с этим, направлено административное исковое заявление о признании «ФБК», «ФЗПГ»,«Штабы Навального» экстремистскими организаций "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", уточнили в столичной прокуратуре.
Напомним, что сам оппозиционер отбывает срок в колонии по делу "Ив Роше". Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.
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