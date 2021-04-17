В "Единой России" напомнили о 50-доллларовых зарплатах в 2000 году и призвали рассказывать об этом всем

Глава «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в период начала президентства Владимира Путина средняя заработная плата в стране не превышала $50.
Об этом он сообщил на встрече с молодежью, впервые голосующей на выборах в этом году. Трансляция проводилась на странице в сети Facebook.
Медведев добавил, что никто не вспоминает столь маленьких зарплат, однако, это было на самом деле, и необходимо «почувствовать разницу».
Также председатель "Единой России" сравнил социальную политику нашего государства с другими странами и подчеркнул, что ее рост несопоставимо выше аналогичных зарубежных показателей.
Экс-премьер призвал своих слушателей не забывать о таких цифрах и рассказывать о них всем.
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