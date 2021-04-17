Кладбище и парк Победы Бердска зальют из пушки против клещей за 136 тыс. рублей: Стоимость работ снизили в 6 раз
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Кладбище и парк Победы Бердска зальют из пушки против клещей за 136 тыс. рублей: Стоимость работ снизили в 6 раз

10:47:134/17/2021,Анастасия СолодковаФото: pixabay.com
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Первый раз обработать аэрозолем территорию в 72 га компания «Санитары города» необходимо до 25 апреля. Второй раз — через 30 дней. Зальют все, в том числе деревья на высоту 2 м.

Обработка от клещей в Бердске стоит 136 тыс. рублей

Управление ЖКХ Бердска 9 апреля заключило контракт на обработку территории города против клеща. Согласно аукционной документации, предстоит подвергнуть дезинсекции все городское кладбище и парк Победы.

Общая площадь территории, подлежащая разовой обработке – 71,8285 гектара. Наиболее масштабные работы предстоят на погосте. Его территория охватывает почта 65 га земли. Противоклещевая обработка согласно контракту проводится 2 раза с периодичностью в 30 дней.

Предполагается, что распылять акарицидное вещество будут пушкой-опрыскивателем, установленной на транспортном средстве. Такой способ считается высоко производительным - до 10 га в час. Предстоит обработка сплошным методом всей территории, в том числе травянистого покрова, кустарников, зарослей, веток деревьев до высоты 2 м.

Первая обработка названных территорий должна состояться не позднее 25 апреля 2021 года. Второй раз «санитары» должны выйти с той же целью через месяц.

«В связи с высокой посещаемостью городского кладбища и парка Победы акарицидная обработка должна производиться с 21.00 до 6.00», - уточняется в документах закупки. Эти же условия указаны в заключенном контракте.

Кроме того, обработчики должны за 3 рабочих дня перед началом опрыскивания исполнитель обязан установить запрещающие аншлаги и информационные знаки о времени проведения обработок. Гарантийный срок на выполняемые работы – 40 календарных дней с момента проведения противоклещевой обработки.

Власть Бердска была готова заплатить за опрыскивание смертоносным для клеща аэрозолем кладбища и парка Победы 852 тыс. рублей. В электронном аукционе участвовало два претендента. Выиграло торги ООО «Санитары города», баснословно снизив начальную цену. Бердский бюджет заплатит подрядчику 136 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первого укушенного клещом в 2021 году в Новосибирской области выявили 1 апреля. Правда, мужчина привез его с Алтая.





 

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