Истребитель Су-30СМ разбился во время тренировочного полета

Авиакатастрофа с истребителем Су-30СМ произошла в пятницу в казахстанском городе Балхаш. Как сообщили в Минобороны Казахстана, самолет разбился во время учебного полета - при заходе на посадку.
"Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников", - цитирует пресс-службу оборонного ведомства ТАСС.
Здоровью обоих летчиков, как уточнили военные, сейчас ничего не угрожает. Однако специальная комиссия проведет расследование после инцидента и выяснит причины случившегося.
ВВС Казахстана насчитывают 24 самолета такой модификации.
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