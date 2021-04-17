Истребитель Су-30СМ разбился во время тренировочного полета
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Истребитель Су-30СМ разбился во время тренировочного полета

11:41:364/17/2021Фото: МО
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В военно-воздушных силах Казахстана насчитывается всего 24 самолета такой модификации.

Экипаж катапультировался, летчики живы

Авиакатастрофа с истребителем Су-30СМ произошла в пятницу в казахстанском городе Балхаш. Как сообщили в Минобороны Казахстана, самолет разбился во время учебного полета - при заходе на посадку.

"Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников", - цитирует пресс-службу оборонного ведомства ТАСС.

Здоровью обоих летчиков, как уточнили военные, сейчас ничего не угрожает. Однако специальная комиссия проведет расследование после инцидента и выяснит причины случившегося.

ВВС Казахстана насчитывают 24 самолета такой модификации.


 

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