Неизвестный украл шлагбаум в центре Новосибирска: Полиция объявила в розыск вора
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Неизвестный украл шлагбаум в центре Новосибирска: Полиция объявила в розыск вора

12:00:464/17/2021Фото: ГУ МВД по НСО
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В ночь на 13 апреля злоумышленник стащил электронику шлагбаума во дворе дома и попал на камеры видеонаблюдения. МВД просит помощи у новосибирцев в поиске.

Теперь шлагбаум во дворе дома не работает

Отдел  полиции № 2 «Железнодорожный» главка МВД по Новосибирску разыскивает неизвестного мужчину. По версии следствия, он  13 апреля около двух часов  ночи во дворе дома на проспекте Димитрова тайно похитил элемент электроники (плата) шлагбаума.

Как сообщили в полицейском ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Сейчас полиция разыскивает вора, попавшего на камеры видеонаблюдения.

-Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении лица, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-913-908-97-82, - попросили полицейские, гарантируя конфиденциальность.


 

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