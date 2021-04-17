Неизвестный украл шлагбаум в центре Новосибирска: Полиция объявила в розыск вора

Отдел полиции № 2 «Железнодорожный» главка МВД по Новосибирску разыскивает неизвестного мужчину. По версии следствия, он 13 апреля около двух часов ночи во дворе дома на проспекте Димитрова тайно похитил элемент электроники (плата) шлагбаума.
Как сообщили в полицейском ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ "Кража". Сейчас полиция разыскивает вора, попавшего на камеры видеонаблюдения.
-Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении лица, изображённого на фото, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-913-908-97-82, - попросили полицейские, гарантируя конфиденциальность.
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