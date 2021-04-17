Какие фото и отметки запрещены в российском паспорте, рассказали в МВД

В МВД рассказали как сделать фотографию на российский паспорт, чтобы документ не был признан недействительным. Также разъяснили об отметках, недопустимых в главном документе гражданина.
Для того, чтобы правильно сфотографироваться на паспорт, нужно сделать снимок в том виде, в котором гражданин находится в реальной жизни. Если человек носит очки — на фото они должны присутствовать.
Нельзя улучшать изображение при помощи редакторов. Также запрещено использование цветных линз, форменной или верхней одежды, шарфов, скрывающих подбородок, и головных уборов, кроме случаев, когда религиозные ограничения не разрешают ходить с непокрытой головой.
Если фотография не соответствует требованиям, гражданину откажут в приеме заявления на выдачу или замену паспорта. Размер фото установлен 35 на 45 миллиметров, допускаются как цветные, так и черно-белые снимки.
Особое внимание уделяется отметкам в паспорте. Если при пересечении границы в российский документ поставили штамп, он становится недействительным. Сведения о национальности в паспорте не указываются, разрешено добавить ИНН, группу крови и резус-фактор.
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