На вечер духовных стихов сибирских казаков приглашают 18 апреля жителей Бердска

На музыкальный вечер духовных стихов и кантов приглашает жителей Бердска отец Евгений, священник Преображенского собора города Бердска. Духовный вечер состоится 18 апреля в 18:00 в центре "100" друзей. Зал, в котором пройдет мероприятие, рассчитан на 200 мест. - Приглашаем всех горожан, гостей Бердска будем рады видеть. Интересно будет людям всех возрастов - приходите и молодежь и взрослые. Вход свободный. Вечер абсолютно для всех желающих, возможно даже больше для старшего поколения нежели для молодёжи. Общение, поэзия и музыка всегда полезны для души,- говорит отец Евгений.
Что такое духовные стихи? Это русские народные стихотворения - песни на христианские темы и сюжеты. Старинный духовный стих назывался словом пса́льма. В основном традиция псальм, внеслужебных религиозных песен пришла в Россию с Украины и из Польши в XVI веке. Первые дошедшие до нас записи относятся к XV веку, однако наибольшее распространение получили с XVII века. По всей видимости, имеют смешанное происхождение — русское эпическо-былинное и европейское лирическо-песенное. Изначально исполнителями псальм были калики перехожие — паломники во Святую землю, а позднее бродячие слепые певцы. Вплоть до XIX века бродячие певцы оставались основными творцами и исполнителями духовных стихов в Белоруссии, на Украине, в Болгарии и большинстве регионов России.
Как правило, псальмы — это песни грустные и покаянные. В них поётся о смерти, расставании души с телом, тщете и мимолётности жизни. В XVII веке в среде старообрядцев сложилось представление о воцарении антихриста. Один из главных исследователей псальм Георгий Федотов писал, что тема Страшного суда образует один из самых мощных центров притяжения в народной поэзии. В XX веке снова возникло много псальм, в которых приход антихриста связывается уже с революцией, разрушением церквей, коллективизацией, лагерями.
На Севере России псальмы поют без аккомпанемента, на Украине и в Белоруссии — часто под лиру , скрипку.
В России жанр сформировался под влиянием польских псальм, после установления многоголосного пения в церкви. Однако в отличие от церковных псалмов, псальмы не выполняли функцию молитв и предназначались для пения за пределами храма. Они исполнялись на три голоса, без музыкального сопровождения, и сыграли важную роль в развитии традиции домашнего музицирования.
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