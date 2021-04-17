Дорогу к дачам на водозаборе в Бердске начали ремонтировать в день открытия дачного сезона 17 апреля 2021. Смотрите видео

Бердские дачники поделились с «Курьер. Среда. Бердск» радостной новостью. Утром 17 апреля они заметили ремонтников на дороге, ведущей к водозабору. По этой дороге бердчане добираются не до одного десятка СНТ. И путь оставляет желать лучшего — ямы, колдобины и трещины.
- Удивительно! Начался ремонт дороги на водозабор! Ямы заваливают асфальтом, - рассказал дачник, предоставив доказательство на видео.
На кадрах видно, что дорожники ведут ремонт. Вместе с тем движение по дороге достаточно интенсивное — горожане спешат начать дачный сезон.
Кстати, с сегодняшнего дня, как заявляли в бердской мэрии, начали ходить дачные автобусы. В том числе в направлении водозабора.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аварийный ремонт бердских дорог горячим асфальтом начался 13 апреля после открытия местного асфальтного завода. УЖКХ составила график улиц, на которых отремонтируют дороги в аварийном порядке до конца апреля.
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