Лунный календарь посадки и пикировки томатов и перца на последнюю неделю апреля с 23 по 30 число в 2021 году

После того, как вы посеяли семена в ящик и они взошли, необходимо проводить пикирование рассады, то есть рассаживание ее в индивидуальные емкости. Это необходимо делать для того, чтобы корневая система у томатов и перцев развивалась правильно, не спутываясь с соседними корнями. Если этого не сделать своевременно - есть риск того. что после высадки в грунт или теплицу рассада начнет болеть или вовсе может погибнуть.
К пикированию рассада готова к тому моменту, когда у нее появляются первые 3-4 настоящих листочка. Семяольные листочки не учитываются.
Лунный календарь пикировки помидоров
Благоприятные дни
- 29 апреля (18 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 21 апреля (10 -й лунный день)
- 25 апреля (14 -й лунный день)
- 26 апреля (15 -й лунный день)
- 27 апреля (16 -й лунный день)
- 30 апреля (19 -й лунный день)
Плохие дни
- 23 апреля (12 -й лунный день)
- 24 апреля (13 -й лунный день)
- 28 апреля (17 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 20 апреля (9 -й лунный день)
- 22 апреля (11 -й лунный день)
Лунный календарь пикирования перцев
Благоприятные дни
- 24 апреля (13 -й лунный день)
- 26 апреля (15 -й лунный день)
- 28 апреля (17 -й лунный день)
Хорошие дни
- 20 апреля (9 -й лунный день)
- 21 апреля (10 -й лунный день)
- 22 апреля (11 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 30 апреля (19 -й лунный день)
Плохие дни
- 27 апреля (16 -й лунный день)
- 29 апреля (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 23 апреля (12 -й лунный день)
- 25 апреля (14 -й лунный день)