Лунный календарь посадки и пикировки томатов и перца на последнюю неделю апреля с 23 по 30 число в 2021 году
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Лунный календарь посадки и пикировки томатов и перца на последнюю неделю апреля с 23 по 30 число в 2021 году

6:20:334/17/2021Фото: pxhere
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Лунный календарь помогает определиться с выбором наиболее благоприятных дат для ответственной работы - пикировки рассады помидоров и перца.

рассада, посевы
Пикировать рассаду обязательно нужно для правильного развития корней

После того, как вы посеяли семена в ящик и они взошли, необходимо проводить пикирование рассады, то есть рассаживание ее в индивидуальные емкости. Это необходимо делать для того, чтобы корневая система у томатов и перцев развивалась правильно, не спутываясь с соседними корнями. Если этого не сделать своевременно - есть риск того. что после высадки в грунт или  теплицу рассада начнет болеть или вовсе может погибнуть.

К пикированию рассада готова к тому моменту, когда у нее появляются первые 3-4 настоящих листочка. Семяольные листочки не учитываются.

Лунный календарь пикировки помидоров

Благоприятные дни

  • 29 апреля (18 -й лунный день)

Нейтральные дни

  • 21 апреля (10 -й лунный день)
  • 25 апреля (14 -й лунный день)
  • 26 апреля (15 -й лунный день)
  • 27 апреля (16 -й лунный день)
  • 30 апреля (19 -й лунный день)

Плохие дни

  • 23 апреля (12 -й лунный день)
  • 24 апреля (13 -й лунный день)
  • 28 апреля (17 -й лунный день)

Самые плохие дни

  • 20 апреля (9 -й лунный день)
  • 22 апреля (11 -й лунный день)

Лунный календарь пикирования перцев

Благоприятные дни

  • 24 апреля (13 -й лунный день)
  • 26 апреля (15 -й лунный день)
  • 28 апреля (17 -й лунный день)

Хорошие дни

  • 20 апреля (9 -й лунный день)
  • 21 апреля (10 -й лунный день)
  • 22 апреля (11 -й лунный день)

Нейтральные дни

  • 30 апреля (19 -й лунный день)

Плохие дни

  • 27 апреля (16 -й лунный день)
  • 29 апреля (18 -й лунный день)

Самые плохие дни

  • 23 апреля (12 -й лунный день)
  • 25 апреля (14 -й лунный день)
 

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дачалунный календарьпикирование помидоровпикирование перца
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