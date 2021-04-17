Похитивших человека в Бердске суд может отпустить: Жертва киднеппинга сбежал, а предельные сроки ареста вышли

Обвиняемого в похищении человека в Бердске Гусейна Кулиева суд может отпустить из-под стражи. Следующее заседание назначено на 28 апреля 2021 года. А в СИЗО он находится с октября 2019-го. Судебное следствие много раз переносили, поскольку правоохранители не могут найти потерпевшего. Предполагают, что ставший жертвой киднеппинга уехал из Бердска в Азербайджан и там скрывается, опасаясь мести. Между тем, в Уголовно-процессуальном кодексе прописаны максимальные сроки ареста, и время содержания под стражей Кулиева достигло критической массы.
- Дело отложили. А потерпевшего так и не нашли. Он явно скрывается, а адвокаты подсудимых требуют его в суд, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник городского прокурора Анна Белова, поддерживающая гособвинение.
По ее словам, если не удастся найти потерпевшего, то в суде возможно огласить его показания, которые от давал на стадии предварительного следствия. Но гособвинение такого ходатайства еще не заявляло, поскольку ждет информации о месте нахождения потерпевшего.
Уголовное дело в суде может длиться неограниченное время. Но подсудимые не могут находиться в СИЗО или под домашним арестом бесконечно, поскольку есть предельные сроки. Поэтому не исключено, что в скором времени обоим подсудимым суд смягчит меру пресечения.
Напомним, что дело о похищении человека в Бердске получило резонанс не только в связи с редкой статьей, но и тем, что в процессе участвовал скандально известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший в свое время актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП.
На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов (находится под домашним арестом) и Гусейн Кулиев, которым инкриминируют не только киднеппинг, но и грабеж и кражу документов. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в Бердском горсуде Гусейна Кулиева Пашаев, предположительно, защищал бесплатно. По словам одного из бердских адвокатов, родственники подсудимого только оплачивали перелет из Москвы и обратно, объяснив это некими «особыми взаимоотношениями». Посте того, как Пашаева лишили адвокатского статуса, в Бердск он больше не приезжал. Кулиева защищает Николай Скачков.
Потерпевшим признан Сафаров, который, опасаясь за свою жизнь, отказался от участия в судебном процессе и, по данным миграционной службы, уехал на родину в Азербайджан еще 15 января 2020 года. В этот день у него закончилось разрешение на пребывание в России. Однако на его присутствии настаивали о обвинение, и защита, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кулиев и его адвокаты считают несостоятельным доводы потерпевшего об угрозах со стороны подсудимых, якобы, опасаясь мести он покинул страну и отказывается появляться в суде.
Киднеппинг по-бердски
По версии следствия, в сентябре 2019 года Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнял «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.
- Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске, - рассказал гособвинитель.
Гасанов предложил Кулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.
- Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи, - рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение просили у родственников.
Обоих задержали в начале октября после того, как Сафаров из больницы позвонил в полицию, сообщив о собственном похищении. Дело в отношении двух неизвестных, которые, по версии следствия, тоже участвовали в похищении, выделено в отдельное производство, пояснил Вячеслав Филиппенко.
Жил на халяву
Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.
— Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. Но потерпевший, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. другому. Он несколько человек обманул, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы Гусейна Кулиева.
По его словам, в гостинице у потерпевшего было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил, ходил курить». Как рассказал защитник, это подтвердила в ходе допроса в судебном заседании администратор гостиницы. Он опровергает сведения об избиении Сафарова:
- Этого не было. Похищенный человек шикует в гостинице, за него платят, он живет на халяву, гуляет, кушает. Он заявил так, что его похищали, чтобы не возвращать долг.
Наличие оружия у похитителей Эльман Пашаев категорически отрицает:
— Это бред, само собой его не было.
Хотя в предъявленных обвинениях этот пункт уголовной статьи есть (п. г ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Максимальный срок за киднеппинг в данном случае — до 12 лет лишения свободы, за грабеж — до 7 лет колонии. Гособвинитель просит лишить свободы подсудимых на срок 11 лет. Пашаев полагает, что его подзащитного посадят на 6-8 лет.
справка
Общий максимальный срок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых законодательством РФ не определен. При этом установлены ограничения времени содержания под стражей на разных стадиях уголовного процесса согласно ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса.
Так, срок содержания под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяцев. Если невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения, срок может быть продлен до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения по ходатайству следователя и с согласия прокурора до 12 месяцев.
Срок содержания под стражей на стадии расследования преступлений свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений до 18 месяцев. Таким образом до передачи уголовного дела в суд срок содержания под стражей не может превышать 18 месяцев.
Со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора срок ареста не может превышать 6 месяцев. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях суд вправе продлить указанный срок на 3 месяца. При этом количество продлений срока содержания под стражей законодательством России не ограничено.
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