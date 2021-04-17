Похитивших человека в Бердске суд может отпустить: Жертва киднеппинга сбежал, а предельные сроки ареста вышли
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Похитивших человека в Бердске суд может отпустить: Жертва киднеппинга сбежал, а предельные сроки ареста вышли

3:37:484/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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В громком процессе одного из подсудимых защищал скандально известный адвокат Эльман Пашаев, пока его не лишили адвокатского статуса. Обвиняемые находятся под арестом почти полтора года. Смотрите видео.

Гусейн Кулиев уже полтора года находится в СИЗО

Обвиняемого в похищении человека в Бердске Гусейна Кулиева суд может отпустить из-под стражи. Следующее заседание назначено на 28 апреля 2021 года. А в СИЗО он находится с октября 2019-го. Судебное следствие много раз переносили, поскольку правоохранители не могут найти потерпевшего. Предполагают, что ставший жертвой киднеппинга уехал из Бердска в Азербайджан и там скрывается, опасаясь мести. Между тем, в Уголовно-процессуальном кодексе прописаны максимальные сроки ареста, и время содержания под стражей Кулиева достигло критической массы.

- Дело отложили. А потерпевшего так и не нашли. Он явно скрывается, а адвокаты подсудимых требуют его в суд, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник городского прокурора Анна Белова, поддерживающая гособвинение.

По ее словам, если не удастся найти потерпевшего, то в суде возможно огласить его показания, которые от давал на стадии предварительного следствия. Но гособвинение такого ходатайства еще не заявляло, поскольку ждет информации о месте нахождения потерпевшего.

Уголовное дело в суде может длиться неограниченное время. Но подсудимые не могут находиться в СИЗО или под домашним арестом бесконечно, поскольку есть предельные сроки. Поэтому не исключено, что в скором времени обоим подсудимым суд смягчит меру пресечения.

Напомним, что дело о похищении человека в Бердске получило резонанс не только в связи с редкой статьей, но и тем, что в процессе участвовал скандально известный адвокат Эльман Пашаев, защищавший в свое время актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов (находится под домашним арестом) и Гусейн Кулиев, которым инкриминируют не только киднеппинг, но и грабеж и кражу документов. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в Бердском горсуде Гусейна Кулиева Пашаев, предположительно, защищал бесплатно. По словам одного из бердских адвокатов, родственники подсудимого только оплачивали перелет из Москвы и обратно, объяснив это некими «особыми взаимоотношениями». Посте того, как Пашаева лишили адвокатского статуса, в Бердск он больше не приезжал. Кулиева защищает Николай Скачков.

Потерпевшим признан Сафаров, который, опасаясь за свою жизнь, отказался от участия в судебном процессе и, по данным миграционной службы, уехал на родину в Азербайджан еще 15 января 2020 года. В этот день у него закончилось разрешение на пребывание в России. Однако на его присутствии настаивали о обвинение, и защита, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кулиев и его адвокаты считают несостоятельным доводы потерпевшего об угрозах со стороны подсудимых, якобы, опасаясь мести он покинул страну и отказывается появляться в суде.

Киднеппинг по-бердски

По версии следствия, в сентябре 2019 года Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнял «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.

- Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске, - рассказал гособвинитель.

Гасанов предложил Кулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.

- Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи, - рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение просили у родственников.

Обоих задержали в начале октября после того, как Сафаров из больницы позвонил в полицию, сообщив о собственном похищении. Дело в отношении двух неизвестных, которые, по версии следствия, тоже участвовали в похищении, выделено в отдельное производство, пояснил Вячеслав Филиппенко.

Жил на халяву

Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.

— Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. Но потерпевший, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. другому. Он несколько человек обманул, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы Гусейна Кулиева.

По его словам, в гостинице у потерпевшего было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил, ходил курить». Как рассказал защитник, это подтвердила в ходе допроса в судебном заседании администратор гостиницы. Он опровергает сведения об избиении Сафарова:
- Этого не было. Похищенный человек шикует в гостинице, за него платят, он живет на халяву, гуляет, кушает. Он заявил так, что его похищали, чтобы не возвращать долг.

Наличие оружия у похитителей Эльман Пашаев категорически отрицает:
— Это бред, само собой его не было.

Хотя в предъявленных обвинениях этот пункт уголовной статьи есть (п. г ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Максимальный срок за киднеппинг в данном случае — до 12 лет лишения свободы, за грабеж — до 7 лет колонии. Гособвинитель просит лишить свободы подсудимых на срок 11 лет. Пашаев полагает, что его подзащитного посадят на 6-8 лет.

справка

Общий максимальный срок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых законодательством РФ не определен. При этом установлены ограничения времени содержания под стражей на разных стадиях уголовного процесса согласно ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса.

Так, срок содержания под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяцев. Если невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения, срок может быть продлен до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения по ходатайству следователя и с согласия прокурора до 12 месяцев.

Срок содержания под стражей на стадии расследования преступлений свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений до 18 месяцев. Таким образом до передачи уголовного дела в суд срок содержания под стражей не может превышать 18 месяцев.

Со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора срок ареста не может превышать 6 месяцев. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях суд вправе продлить указанный срок на 3 месяца. При этом количество продлений срока содержания под стражей законодательством России не ограничено.

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