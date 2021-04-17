Проезд закроют в новосибирском Академгородке 18 апреля. Узнайте, на каких улицах ограничат движение

18 апреля с 8:00 утра будет проводиться VI весенний легкоатлетический полумарафон.
Маршрут, по которому будут бежать участники, определен так: ул. Ильича — Университетский проспект — проспект Академика Коптюга — проспект Академика Лаврентьева — ул. Пирогова — ул. Ильича.
В связи с этим в Советском районе будет временно ограничено передвижение по ряду улиц с 7:00 до 16:00. На каждом участке с ограничением движения предусмотрены пути объезда.
ГИБДД рекомендует внимательно отнестись к планированию поездок, следить за щитами с информацией и знаками.
Проведение спортивного мероприятия не должно омрачить запланированное проведение воскресного дня, отметили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.
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