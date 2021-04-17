Почему запрещено работать на Пасху 2021 в огороде, что думает об этом церковь?

Все православные вскоре, а именно 2 мая 2021 года, будут отмечает Светлое Христово Воскресение или Пасху.
Существует мнение. что в Пасху и всю следующую праздничную неделю работать дома и на участках нельзя, потому что это время следует посвятить празднику и молитве.
Каким бы верующим человеком вы ни были, но ежедневные хлопоты никто не отменял, в том числе и посадки. Ведь праздник Пасхи приходится на самую горячую пору у дачников.
Многие опасаются работать на Пасху и в пасхальную неделю, чтобы не прогневать Господа и не навлечь на себя неприятности в виде кары небесной за неуважение к празднику.
На самом деле церковь не запрещает физическую работу в праздники, однако по давно сложившимся народным приметам считается, что работать на Пасху и первые три дня после нее нельзя.
Многие стараются закончить срочные работы до наступления Светлой седмицы, чтобы потом со спокойной совестью праздновать и отдыхать, чтобы можно было посвятить время молитве и встречам с родными и близкими.
В Библии четкого запрета на работы в огороде нет. Но рекомендуется отложить несрочные дела на другое время. В крайнем случае работать можно, священнослужители говорят, что эти работы должны быть не обременительными и приносить человеку радость и отдых.
Одно точно - нужно найти время на посещение богослужения, помолиться вместе со всеми, с утра разговеться с семьей за праздничным столом, а уж потом и приступайте к радующей вас работе. Вполне можно довысадить рассаду или пересадить какой-то нужный вам кустик, посадить кустики клубники. Но садить картофель, перекапывать участок не стоит в эти праздничные дни - отложите тяжелые виды работ на другое время. Не рекомендуется также обрезать деревья и работать с инсектицидами.
Светлой Пасхи вам!