Почему запрещено работать на Пасху 2021 в огороде, что думает об этом церковь?
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Почему запрещено работать на Пасху 2021 в огороде, что думает об этом церковь?

7:20:074/17/2021Фото: Freeimg
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В крайнем случае работать можно, священнослужители говорят, что эти работы должны быть не обременительными и приносить человеку радость и отдых.

яйца, верба, Пасха
Пасха является самым Великим праздником

Все православные вскоре, а именно 2 мая 2021 года, будут отмечает Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Существует мнение. что в Пасху и всю следующую праздничную неделю работать дома и на участках нельзя, потому что это время следует посвятить празднику и молитве.

Каким бы верующим человеком вы ни были, но ежедневные хлопоты никто не отменял, в том числе и посадки. Ведь праздник Пасхи приходится на самую горячую пору у дачников.

 

Многие опасаются работать на Пасху и в пасхальную неделю, чтобы не прогневать Господа и не навлечь на себя неприятности в виде кары небесной за неуважение к празднику.

На самом деле церковь не запрещает физическую работу в праздники, однако по давно сложившимся народным приметам считается, что работать на Пасху и первые три дня после нее нельзя.

Многие стараются закончить срочные работы до наступления Светлой седмицы, чтобы потом со спокойной совестью праздновать и отдыхать, чтобы можно было посвятить время молитве и встречам с родными и близкими.

В Библии четкого запрета на работы в огороде нет. Но рекомендуется отложить несрочные дела на другое время. В крайнем случае работать можно, священнослужители говорят, что эти работы должны быть не обременительными и приносить человеку радость и отдых.

Одно точно - нужно найти время на посещение богослужения, помолиться вместе со всеми, с утра разговеться с семьей за праздничным столом, а уж потом и приступайте к радующей вас работе. Вполне можно довысадить рассаду или пересадить какой-то нужный вам кустик, посадить кустики клубники. Но садить картофель, перекапывать участок не стоит в эти праздничные дни - отложите тяжелые виды работ на другое время. Не рекомендуется также обрезать деревья и работать с инсектицидами.

Светлой Пасхи вам!

 

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