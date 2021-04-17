16 депутатов Госдумы отчитались о заграничной недвижимости: Партия не имеет значения
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16 депутатов Госдумы отчитались о заграничной недвижимости: Партия не имеет значения

5:50:034/17/2021Фото: Flickr
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В Госдуме заседают депутаты-собственники недвижимости за рубежом. Большинство из них — члены «Единой России».

Некоторые депутаты Госдумы владеют заграничной недвижимостью

По результатам декларационной кампании за 2020 год выяснилось, что некоторые депутаты Госдумы могут себе позволить покупку недвижимости вне родины.

У 16 представителей власти, их жен или мужей обнаружены земельные владения, квартиры и дома в европейских государствах.

Среди счастливых обладателей недвижимости — депутаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и «Гражданской платформы».

Больше всего политикам нравится Испания. У единоросса Пономарева там три квартиры, каждая больше 150 кв. м. Там же приобрели недвижимость его однопартийцы — Барышев, Затулин, Брыксин, Умаханов, супруга Валуева. Также в Испании купили недвижимость представители «Справедливой России» Белоусов и Газзаев.

В Болгарии приобрели жилье супруга Берулавы (КПРФ), член семьи Олейникова(«Единая Россия»).

Есть недвижимость у депутатов в Латвии, во Франции, в Великобритании, в Швейцарии, на Кипре, в Финляндии и в Италии.

 

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депутатземельный участокнедвижимость за рубежом
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