10 июня – Вознесение Господне-2021: значение праздника и православные традиции
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10 июня – Вознесение Господне-2021: значение праздника и православные традиции

8:20:454/17/2021Фото: Семья и Вера
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Этим праздником завершается жизнь Иисуса на земле после его Воскрешения и он возносится на 40 день в небеса. Считается, что еще 40 дней Иисус жил среди людей, учил своих учеников.

открытка
Сразу после Отдания Пасхи празднуется Вознесение Господне

Вознесение Господне - большой церковный праздник с переходящей датой. Отмечается на 40-ой день после Пасхи сразу после праздника Отдание Пасхи.

В 2021 году праздник будет отмечаться 10 июня.

Этим праздником завершается жизнь Иисуса на земле после его Воскрешения и он возносится на 40 день в небеса. Считается, что еще 40 дней Иисус жил среди людей, учил своих учеников. как нужно будет жить дальше после того, как Он вознесется на небо. Он рассказал о о силе христианской веры и о необходимости проповедовать Евангелие во все концы света и учить людей, как жить по законам Божьим. Он обещал ученикам сошествие Святого Духа к ним. который поможет им совершать то, о чем он их попросил. А до того времени ученики все должны находиться в Иерусалиме.

Так, в беседе с учениками Иисус дошел до Вифании, где поднялся на гору Елеонскую, благословил их всех и стал отдаляться от земли, возносясь в небо. Ученики восторженно провожали Его своими взглядами, а когда Он скрылся в облаке, явились им два ангела и сообщили о втором пришествии Христа.

Обрадовавшись, ученики вернулись в Иерусалим, как говорил им Иисус и стали ожидать сошествия на них Святого Духа.

Это событие показывает нам единение Божественного и человеческого в лице Иисуса Христа.

Православные традиции


В преддверии этого дня, вечером в среду во всех храмах начинаются богослужения в честь Отдания Пасхи, утром начинается Божественная литургия с чтением Евангелия о событиях Вознесения.

В этот день поминают умерших, пекут блины и пироги, а также специальные лесенки - их делают из теста и они символизируют подъем вверх. На пирогах тоже выкладывают лесенки.

Молятся Господу о помощи в трудных ситуациях.

С этого дня запрещается говорить "Христос воскресе!" потому что плащаницу в Вознесение выносят их храмов. Также существует запрет на тяжелый физический труд, на ссоры и ругань.

 

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