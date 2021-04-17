График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря

Пересадка рассады помидоров в теплицуПомидоры можно начинать высаживать в теплицу через 50-60 дней после прорастания семян. К высадке рассада должна быть с крепким стеблем, иметь высоту 25-35 см и иметь 10 хорошо развитиях листьев. Листья должны быть темно-зелеными.
Температура в теплице к моменту высадки на протяжении нескольких дней должна быть не ниже +20 градусов, ночью не ниже +18.
Самые благоприятные дни по лунному календарю в мае 2021 года: 1-2, 5-7, 12 мая.
Пересадка рассады огурцов в теплицуВысадку рассады огурцов начинают к середине мая, но если ваша теплица остаточно теплая, то можно приступить раньше. Самые благоприятные дни по лунному календарю в мае 2021 года: 1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29 мая.
Пересадка рассады перца в теплицуОт момента появления всходов до пересадки перцев в теплицу должно пройти от 50 до 70 дней в зависимости от сорта.
В теплице воздух к высадке рассады должен прогреться минимум до +18 градусов.
Благоприятные дни по лунному календарю в мае 2021 года: 1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая.