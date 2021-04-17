График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря

9:20:264/17/2021Фото: Pixabay
0

Высадка рассады в теплицу с самого начала позволяет начать собирать урожай раньше, чем если бы высаживали ее позже и в грунт.

теплица
В мае интенсивно идет высадка рассады в теплицы

Пересадка рассады помидоров в теплицу

Помидоры можно начинать высаживать в теплицу через 50-60 дней после прорастания семян. К высадке рассада должна быть с крепким стеблем, иметь высоту 25-35 см и иметь 10 хорошо развитиях листьев. Листья должны быть темно-зелеными.

Температура в теплице к моменту высадки на протяжении нескольких дней должна быть не ниже +20 градусов, ночью не ниже +18.

Самые благоприятные дни по лунному календарю в мае 2021 года: 1-2, 5-7, 12 мая.

Пересадка рассады огурцов в теплицу

Высадку рассады огурцов начинают к середине мая, но если ваша теплица остаточно теплая, то можно приступить раньше. Самые благоприятные дни по лунному календарю в мае 2021 года: 1-2, 5-7, 15-17, 20-21, 24-25, 28-29 мая.

Пересадка рассады перца в теплицу

От момента появления всходов до пересадки перцев в теплицу должно пройти от 50 до 70 дней в зависимости от сорта.

В теплице воздух к высадке рассады должен прогреться минимум до +18 градусов.


Благоприятные дни по лунному календарю в мае 2021 года: 1-2, 5-7, 12, 15-17, 20-21, 24, 28-29 мая.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
дачатеплицалунный календарьрассадавысадка рассады
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда вы начинаете высадку рассады?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря
    9:20:26 4/17/2021
    График пересадки овощей в теплицу в мае 2021 по благоприятным дням лунного календаря
    Видео разбившегося вертолета Ми-2 на Кубани 17 апреля появилось в сети
    8:56:28 4/17/2021
    Видео разбившегося вертолета Ми-2 на Кубани 17 апреля появилось в сети
    Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб
    8:42:50 4/17/2021
    Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб
    При жесткой посадке разбился вертолет Ми-2 на Кубани. Пилот погиб
    8:35:59 4/17/2021
    При жесткой посадке разбился вертолет Ми-2 на Кубани. Пилот погиб
    БердскЧеловек лежал на обочине и люди проходили мимо: как жителя Бердска чуть не увезли в наркологичку
    8:29:39 4/17/2021
    Человек лежал на обочине и люди проходили мимо: как жителя Бердска чуть не увезли в наркологичку
    Бердск18 апреля - Соборование-2021: отпустят грехи всем желающим в Преображенском храме Бердска
    8:25:04 4/17/2021
    18 апреля - Соборование-2021: отпустят грехи всем желающим в Преображенском храме Бердска
    10 июня – Вознесение Господне-2021: значение праздника и православные традиции
    8:20:45 4/17/2021
    10 июня – Вознесение Господне-2021: значение праздника и православные традиции
    БердскНа вечер духовных стихов сибирских казаков приглашают 18 апреля жителей Бердска
    8:16:01 4/17/2021
    На вечер духовных стихов сибирских казаков приглашают 18 апреля жителей Бердска
    С Днем радиолюбителя! Невероятные поздравления и открытки на 18 апреля 2021
    7:40:50 4/17/2021
    С Днем радиолюбителя! Невероятные поздравления и открытки на 18 апреля 2021
    Почему запрещено работать на Пасху 2021 в огороде, что думает об этом церковь?
    7:20:07 4/17/2021
    Почему запрещено работать на Пасху 2021 в огороде, что думает об этом церковь?