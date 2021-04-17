Кого назначат прокурором Бердска в Генпрокуратуре: Придет "варяг" в порядке ротации

Почти три месяца обязанности прокурора Бердска исполняет его заместитель Юрий Кващук. Когда кресло руководителя бердского надзорного органа займет новый назначенец? Это решит генеральный прокурор, сообщил «Курье. Среда. Бердск» старший помощник главы прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
Напомним, что в порядке ротации после 5-летней работы в должности прокурора Бердска перешел руководить прокуратурой Новосибирска Роман Сивак. Соответствующий приказ подписал генпрокурор 21 января 2021 года. Но пока неизвестно имя назначенца в Бердск.
Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Имя кандидата на должность бердского прокурора, по словам Лямкина, ему неизвестно. Он подчеркнул, что кадровыми вопросами облпрокуратура не занимается, поскольку это прерогатива генерального прокурора. Он подписывает приказ о назначении прокуроров по всей России.
- Пока исполняет обязанности Кващук. Кадровые вопросы — не в нашей компетенции, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 15 апреля Дмитрий Лямкин, отметив, что он, безусловно, одним из первых узнает имя нового прокурора города.
Скорее всего, это будет человек из другого района Новосибирской области или даже региона. Напомним, что до Романа Сивака перевели в Бердск из Каргатского района в 2016 году. Как правило, больше пяти лет прокурорам не дают работать на одном месте — после этого срока происходит ротация. Делается это во избежание возникновения конфликта интересов и коррупции.