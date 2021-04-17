Человек лежал на обочине и люди проходили мимо: как жителя Бердска чуть не увезли в наркологичку

Выходной день, суббота. Центр Бердска, пересечение улиц Горького и Пушкина. Время - около 16 часов. Кто-то идет в парк, кто-то в Преображенский храм. Возле павильона, торгующего хлебом, стоят три машины такси, водители вышли из машин и что-то обсуждают. По Горького проезжают автомобили один за одним, объезжая дыры на перекрестке. Очень много людей вокруг. На обочине лежит человек. Это мужчина, ему лет 40-45, нормально одет, обут. Наушники в ушах, рядом лежит рюкзак. Видимо, он пьян. А может, и нет. Возможно, стало плохо с сердцем. Пройти мимо? Набираю 103 и спрашиваю: что делать? Переключают на скорую помощь. Диспетчер просит дождаться бригаду и обещает, что приедут врачи.
За 15 минут, пока ехала скорая помощь, к мужчине никто не подошел. Никто не достал телефон, чтобы вызвать помощь. Мимо проехало сто машин, во многих молодые здоровые ребята. Никто не остановился. Проезжали практически по ногам, стараясь не попасть колесом в яму. Прошла группа подростков лет 17-ти, человек десять, шли прямо возле лежащего на асфальте человека. Никакой реакции.
В машине скорой помощи два доктора. Врач потрогал пульс- живой. Говорит, что пьян. К носу лежащего мужчины поднес видимо нашатырь.
- Мы может где-то нужны, а теряем время тут. Повезем в наркологичку. Что с ним делать? Это четвертый сегодня. Народ спивается. Уже трое у нас только за полдня лежат в наркологичке, а ещё и вечер не наступил, - говорит врач.
На мой вопрос о вытрезвителе машет рукой.
- Не будет никакого вытрезвителя. Хотите пить - вот так с вами будет, - отвечает доктор.
Я говорю, что можно так лечь и с инфарктом, инсультом, с отравлением - и никто не подойдет и даже не вызовет пусть полицию, службу вытрезвителя, скорую - кого угодно. Конечно, лучше, если на вызов приедут не девушка-доктор, а крепкие парни и врач. Лежащий на обочине даже пусть пьяный человек - он человек. Собак и то не бросают.
- Вот мы и таскаем их в наркологию. Кого успеем. А так поспит на земле - почек считай нет. Люди проходят мимо - выбор каждого,- говорит врач.
Мужчина очнулся - подействовал нашатырь. Встал. Увидел скорую помощь, врачей, испугался. Врач поднял рюкзак - он оказался открытым - там бутылка недешевой водки.
- Где вы живете?
- Я сам дойду, я рядом живу, - говорит мужчина и уходит от нас вверх по улице Горького. Нетвердо, но идет быстро.
- Бегать мы за ним не будем - пошел сам - хорошо. Не падает. Если б не смог встать, идти - погрузили б - и в наркологию, - врач посмотрел вслед уходящему и вздохнул. Скорая помощь уехала.
Может быть, надо было тоже пройти мимо?